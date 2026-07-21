Hưng Yên: Hai xe máy "đấu đầu" khiến 4 người thương vong

Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Kiến Xương vào đêm 20/7, khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 52 phút ngày 20/7, tại Km23+650 Quốc lộ 37B (đoạn trước số nhà 76, thôn An Bồi, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên), xe môtô mang biển kiểm soát 89AB-604.76 (nhãn hiệu Wave Alpha) do người điều khiển không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường quy định đã xảy ra va chạm trực diện với xe môtô mang biển kiểm soát 17B7-123.98 (nhãn hiệu Honda Lead) lưu thông theo chiều ngược lại (hướng từ xã Tiền Hải đi xã Kiến Xương).

Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe bị biến dạng, hư hỏng nặng, 4 người trên hai xe văng xuống đường bất tỉnh.

Mặc dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải, nhưng do vết thương quá nặng đã khiến Đỗ Thị Phương Anh (sinh năm 2007, trú tại xã Bình Thanh) và Nguyễn Minh Nam (sinh năm 2009, trú tại xã Kiến Xương) tử vong.

Hai nạn nhân còn lại bị thương đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình gồm Phan Anh Tuấn (sinh năm 2009, trú tại xã Kiến Xương) và Phạm Văn Hiệu (sinh năm 2008, trú tại xã Bình Định).

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và Công an xã Kiến Xương đã có mặt khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành các hoạt động điều tra.

Danh tính người trực tiếp cầm lái từng phương tiện đang tiếp tục được làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

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