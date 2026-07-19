Quốc lộ 12 nối Lai Châu với Điện Biên đã thông xe tạm thời

Sau gần 3 ngày bị sạt lở, đứt đường, tuyến đường Quốc lộ 12 nối Lai Châu với Điện Biên đã được khắc phục để thông xe tạm thời vào đêm 18/7.

Trước đó, sáng 16/7, do mưa lớn kéo dài liên tục, tại Km76+250 trên Quốc lộ 12 thuộc địa phận xã Lê Lợi (Lai Châu) đã bị sạt lở làm đứt hoàn toàn mặt đường với chiều dài hơn 50m, khiến việc lưu thông từ Lai Châu đi Điện Biên và một số địa phương khác của tỉnh Lai Châu bị tê liệt hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã thông báo, phân luồng giao thông tạm thời để nhân dân đi lại. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ kiểm tra hiện trường, huy động nhân lực và máy móc khẩn trương khắc phục.

Theo ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Bảo trì đường bộ 1 Lai Châu, ngay sau khi thiên tai xảy ra, đơn vị đã huy động nhân lực và các phương tiện khẩn trương vận chuyển các cống nước và rọ đá tới hiện trường để khắc phục.

Mặc dù thời tiết trên địa bàn liên tục có mưa, nhưng với sự nỗ lực của đơn vị, đến đêm 18/7, vị trí sạt lở, đứt đường đã được khắc phục tạm thời để các phương tiện vừa và nhỏ lưu thông trở lại bình thường qua khu vực.

Để đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu đề nghị người tham gia giao thông tiếp tục chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, giảm tốc độ, chú ý quan sát khi lưu thông qua khu vực này.

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến hạ tầng giao thông đường bộ của tỉnh Lai Châu chịu nhiều thiệt hại. Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và liên xã trên địa bàn tỉnh thường xuyên bị sạt lở, khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Sở Xây dựng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở để tạo thuận lợi, an toàn cho người dân đi lại./.

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