Đường sắt “lột xác”, mở hướng đi mới với các đoàn tàu du lịch, di sản

Trong thời gian vừa qua, những mác tàu du lịch, tàu di sản hay tàu chuyên dụng chuyên chở công chức đi làm đã liên tục tăng trưởng về sản lượng hành khách đi tàu đã mở ra hướng đi mới cho ngành đường sắt.

Nhiều sản phẩm, dịch vụ mới hút khách

Được đưa vào vận hành từ tháng 5/2025, đến nay, theo thống kê từ Chi nhánh Vận tải đường sắt Hải Phòng, đoàn tàu chất lượng cao Hoa phượng đỏ hành trình Hà Nội-Hải Phòng đã thực hiện gần 3.000 chuyến, phục vụ khoảng 1,33 triệu lượt hành khách.

Hiện tại, mỗi ngày có 4 đôi tàu Hoa phượng đỏ chạy thường xuyên giữa Hà Nội và Hải Phòng. Vào dịp cuối tuần và các ngày nghỉ lễ, lượng khách luôn duy trì ở mức cao nên ngành đường sắt thường phải tăng cường thêm tàu.

Theo ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Hải Phòng, mỗi ngày có 4 đôi tàu Hoa phượng đỏ chạy thường xuyên giữa Hà Nội và Hải Phòng với lượng hành khách dao động từ 2.500-3.000 người. Vào dịp cuối tuần và các ngày nghỉ lễ, lượng khách luôn duy trì ở mức khoảng 5.500-6.000 khách/ngày nên ngành đường sắt thường phải tăng cường thêm tàu.

“Trong 6 tháng qua, doanh thu của tuyến tàu Hà Nội-Hải Phòng tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Với việc bán vé trực tuyến nên khi khách đặt vé sẽ hiện lên số chỗ, nên ngành đường sắt sẽ chủ động và dễ dàng nối thêm toa xe để đáp ứng nhu cầu khách tăng cao. Nhờ lịch trình thuận tiện, hành khách có thể xuất phát từ ga Hà Nội vào buổi sáng và trở lại Hà Nội ngay trong ngày,” ông Hạnh nói.

Nhìn nhận sức hút của tàu Hoa phượng đỏ không chỉ đến từ thiết kế đẹp, mang đậm dấu ấn Hải Phòng - thành phố Hoa phượng đỏ, ông Hạnh cho rằng ngành đường sắt tổ chức kết nối vận tải giữa nhà ga và các điểm du lịch bằng xe buýt, dịch vụ thuê xe máy; xây dựng các điểm check-in, citytour Hải Phòng; triển khai bản đồ số du lịch Hải Phòng và niêm yết mã QR trên các toa tàu để hành khách thuận tiện tra cứu thông tin, di chuyển.

Dự kiến đưa tàu du lịch Huế-Phong Nha vào khai thác từ ngày 1/9 Tuyến tàu được kỳ vọng tạo sản phẩm du lịch đường sắt đặc thù, kết nối các điểm đến di sản và danh thắng khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần tăng cường liên kết vùng và nâng cao sức cạnh tranh du lịch.

Với hai đôi tàu chạy hằng ngày trên “Hành trình kết nối di sản miền Trung” giữa Huế-Đà Nẵng, đoàn tàu di sản được đưa vào khai thác từ tháng 3/2026 với giá vé 220.000 đồng/khách/lượt cũng đang thu hút một lượng khách lớn đi lại trên cung chặng này.

Hành khách sẽ được nghe các nghệ sĩ biểu diễn văn nghệ, nhạc cụ miễn phí trên “Hành trình kết nối di sản miền Trung” giữa Huế-Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điểm đặc biệt của đoàn tàu này chính là dừng tại Lăng Cô để hành khách chụp ảnh check-in hay thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ đèo Hải Vân qua ô cửa kính. Ngoài ra, trên tàu, các nghệ sĩ biểu diễn văn nghệ, nhạc cụ miễn phí và có các quầy phục vụ đặc sản miền Trung để hành khách trải nghiệm.

Thời gian tới, ngành đường sắt đang nghiên cứu mở tuyến tàu di sản Huế-Đồng Hới, dài khoảng 190km, thời gian hành trình khoảng 4h30 sẽ đưa hành khách trải nghiệm nhiều điểm đến nổi tiếng như Cố đô Huế, Thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc và Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, hướng tới phát triển sản phẩm du lịch liên vùng.

Với tàu chuyên dụng đưa công chức đi làm, sau 9 tháng khai thác, tuyến tàu Hải Dương-Hải Phòng đã vận chuyển hơn 170.000 lượt khách qua gần 400 chuyến, với hệ số sử dụng chỗ trên 90%.

Tương tự, tàu chuyên dụng đưa đón y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai giữa Hà Nội-Phủ Lý từ ngày 26/6 vừa qua hiện đạt tỷ lệ lấp đầy cao, bình quân khoảng 400 khách mỗi chuyến trong các ngày làm việc. Mô hình thuê nguyên chuyến tàu giúp đảm bảo doanh thu, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển cho đội ngũ y bác sỹ.

Doanh thu, lợi nhuận tăng từ khối vận tải

Theo thống kê của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), trong 6 tháng đầu năm nay, ngành đường sắt vận chuyển khoảng 3,9 triệu lượt hành khách, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, một số tuyến ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số như Hà Nội-Lào Cai tăng 27%, Hà Nội-Đà Nẵng (SE19/20) tăng 12%, Hà Nội-Hải Phòng tăng trên 12%. Đoàn tàu “Hành trình di sản” trên tuyến Huế-Đà Nẵng sản lượng tăng 11% và doanh thu tăng 41%. Ngoài ra, 13 chuyến tàu thuê nguyên chuyến (charter) vận chuyển hơn 5.400 hành khách, mang về hơn 16 tỷ đồng doanh thu.

“Dù chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu, hoạt động vận tải 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận kết quả tích cực nhờ vào việc ngành đường sắt linh hoạt đưa ra nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, thu hút hành khách đi tàu,” lãnh đạo VNR nhấn mạnh.

Ngành đường sắt đang ngày càng hành khách đi tàu nhờ vào việc đưa ra các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm nâng cao trải nghiệm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong thời gian tới, VNR sẽ tiếp tục nâng cao doanh thu vận tải, mở rộng các đoàn tàu du lịch, tàu charter, tàu chuyên dụng và tàu chặng ngắn; kết hợp vận tải với du lịch, lưu trú và tham quan để gia tăng sức hút của đường sắt.

Về kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo VNR cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng hợp nhất toàn tổng công ty đạt hơn 5.400 tỷ đồng, bằng 104% so với cùng kỳ; doanh thu đạt hơn 5.200 tỷ đồng, tăng 4,1%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 180 tỷ đồng, bằng 151% kế hoạch năm. Đặc biệt, khối vận tải tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng khi doanh thu đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 8,8%.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, VNR đặt chỉ tiêu 6 tháng cuối năm đạt sản lượng hợp nhất 6.857,4 tỷ đồng và doanh thu hợp nhất 6.641,9 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước./.

Đường sắt ra mắt đoàn tàu hiện đại, có wifi, robot phục vụ hành khách Ngành Đường sắt đã ra mắt đoàn tàu hiện đại, đa chức năng, nhằm từng bước hiện thực hóa định hướng đổi mới trong thời kỳ chuyển đổi số và phát triển trải nghiệm khách hàng chất lượng cao.