Sớm khắc phục bất cập sau khi cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong đưa vào sử dụng

Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (viết tắt là Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong) sau thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng đã để lại nhiều bất cập, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân tỉnh Đắk Lắk.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý những vướng mắc, khó khăn.

Tại xứ đồng Chân Rạ (phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), nhiều hộ dân trồng lúa vụ Hè Thu khu vực lân cận Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong gặp rất nhiều khó khăn sau khi dự án này hoàn thành.

Đặc biệt, nhiều mương tiêu thoát nước chưa nạo vét xong đã gây ngập úng ruộng đồng, không thể sản xuất được. Qua các đợt mưa lũ, đất đá tại công trình này cũng tràn xuống một số diện tích ruộng khiến cho việc sản xuất gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Tấn Phin (khu phố Vĩnh Xuân, phường Đông Hòa) cho biết, gia đình có hơn 1.000m2 diện tích đất trồng lúa gần Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong. Tuy nhiên, từ vụ Đông Xuân năm 2025-2026 đến vụ Hè Thu năm nay, hơn 400m2 đã bị ngập úng do mương thoát nước thông qua dự án cao tốc không tiêu được. Một phần diện tích ruộng của ông bị rào chắn trong hành lang an toàn dự án.

Ngoài ra, đất đá án tràn xuống ruộng và tình hình chuột làm ổ trong nền đất công trình cũng ảnh hưởng đến sản xuất. Ông Phin đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa, Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong trong quá trình thi công và sau khi hoàn thành đã khiến 22 hộ dân sản xuất nông nghiệp tại khu vực lân cận công trình gặp khó khăn do ngập úng cục bộ khi chưa nạo vét khơi thông mương tiêu; tổng diện tích hơn 20.000m2.

Qua kiểm tra, địa phương đã đề xuất kinh phí hỗ trợ tạm tính cho người dân trong sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026 gần 160 triệu đồng, vụ Hè Thu năm 2026 gần 180 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư và các đơn vị thi công vẫn chưa có phương án hỗ trợ người dân.

Hầm chui tại Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong qua địa bàn phường Đông Hòa chưa được đấu nối đường dẫn. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Qua kiểm tra của Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa cũng nhận thấy nhiều bất cập tại Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong như: Một số mương tiêu nước cao hơn chân ruộng, hầm chui chưa được đấu nối đường dẫn, kênh mương vùi lấp chưa được xây dựng hoàn trả, đường bêtông từ nhà một hộ dân đến hầm chui chưa hoàn trả, đơn vị thi công tự ý rào chắn trên phần diện tích ruộng chưa được đền bù...

Bên cạnh đó, một số cống thoát bị ngập úng do tác động của mưa lớn, lũ lụt, làm thay đổi địa hình, dòng chảy và điều kiện tiêu thoát nước.

Ông Võ Ngọc Hải (Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Hòa) cho biết, qua những kiến nghị của người dân và kiểm tra thực tế, địa phương đã nhiều lần kiến nghị chủ đầu tư Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong là Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) để giải quyết nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được khắc phục. Hiện, người dân gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp cũng như sinh hoạt, đi lại.

Ủy ban Nhân dân phường kiến nghị chủ đầu tư thu hồi toàn bộ diện tích không thể sản xuất được do ảnh hưởng của dự án; đồng thời, có giải pháp xử lý một số cống thoát cao hơn mặt ruộng để thực hiện tiêu nước trên đồng ruộng.

Vào tháng 4/2026, Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Hòa Xuân Tây 2 (phường Đông Hòa) phản ánh tình trạng người dân không sản xuất được trên diện tích 2ha ruộng lúa tại xã Hòa Xuân vì một lượng lớn dầu nhớt chảy loang trên bề mặt. Phần diện tích này nằm ngay sát Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong.

Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân đã phản ánh vụ việc đến Ban Quản lý dự án 7 để phối hợp xử lý; đồng thời kiến nghị hỗ trợ người dân với số tiền hơn 700 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay người dân vẫn chưa nhận được bồi thường, hỗ trợ.

Theo ông Phạm Trường Vũ, Giám đốc Điều hành dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong thuộc Ban Quản lý dự án 7, sau khi Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa và Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân kiến nghị một số vướng mắc tại dự án này, Ban đã đề nghị nhà thầu thi công kiểm tra và có phương án xử lý; trong đó, khẩn trương kiểm tra và tổ chức thanh thải đất, đá hai bên mái taluy nền đường; khơi thông cống, mương thủy lợi, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của các hộ dân. Bên cạnh đó, xem xét hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân có diện tích đất nông nghiệp không thể sản xuất được do ảnh hưởng của dự án.

Sau đó, đơn vị thi công Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong là Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam đã có báo cáo với nội dung: Đơn vị đã huy động nhân lực, máy móc phối hợp cùng các bên liên quan tiến hành kiểm tra toàn bộ các vị trí cần xử lý qua địa bàn xã Hòa Xuân và phường Đông Hòa. Công ty đã hoàn thành việc khơi thông hệ thống cống, mương thủy lợi và thanh thải toàn bộ khối lượng đất, đá sạt lở hai bên mái taluy nền đường ở nút giao với Quốc lộ 29.

Về phương án và kế hoạch chi hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân có diện tích đất nông nghiệp không thể sản xuất được do ảnh hưởng của dự án, do những khó khăn về tài chính, công ty chỉ có thể hỗ trợ tối đa 150 triệu đồng.

Đối với một số bất cập về hệ thống kênh mương, đường dẫn qua hầm chui, Ban Quản lý dự án 7 sẽ tiếp tục phối hợp với nhà thầu thi công và chính quyền địa phương để có phương án khắc phục, qua đó bảo đảm sản xuất và sinh hoạt của người dân./.

Thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk Hai dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong và Quy Nhơn- Chí Thạnh đã hoàn thành và thông xe toàn tuyến góp phần giảm thời gian đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.