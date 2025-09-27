Cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh đang thiếu 20.000m3 đá, nguy cơ chậm tiến độ

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp giải quyết về vật liệu đá bê tông nhựa phục vụ thi công Dự án cao tốc Bắc-Nam đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh.

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu thi công, đảm bảo tiến độ thông xe tuyến chính cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh trong tháng 10/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, nguồn vật liệu đá dùng để sản xuất bê tông nhựa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang rất khó khăn, các mỏ đá đảm bảo chất lượng không đủ trữ lượng hoặc không kịp khai thác, cung cấp đủ cho dự án trong thời gian ngắn, cần phải bổ sung thêm các mỏ đá tại các tỉnh lân cận.

Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án) đã đề xuất, kiến nghị tỉnh Gia Lai cho phép sử dụng đá tại mỏ đá TDPM26 (phần mở rộng) tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ (nay là xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai) để cung cấp đá bêtông nhựa cho gói thầu 12-XL.

Cũng tại mỏ vật liệu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã cho phép nhà thầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Minh được sử dụng đá (đã cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải) để triển khai thi công gói thầu 11-XL. Các nhà thầu thực hiện đầy đủ các yêu cầu bản xác nhận, đẩy nhanh công bê tông nhựa và thông xe kỹ thuật gói thầu.

Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của chủ đầu tư, sớm cho phép nhà thầu thi công gói thầu 12-XL sử dụng vật liệu đá tại mỏ đá TDPM26, đáp ứng tiến độ chung của dự án.

Về việc này, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 85 cho biết đến nay, hạng mục bêtông nhựa của gói thầu 12-XL có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ do một số khó khăn trong công tác tìm kiếm, sử dụng nguồn đá đảm bảo yêu cầu kinh tế-kỹ thuật của dự án.

Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh được chia thành 3 gói thầu, trong đó gói thầu 11-XL thuộc phạm vi tỉnh Gia Lai và gói thầu 12-XL, 13-XL thuộc phạm vi tỉnh Đắk Lắk.

Hiện nay, các nhà thầu thi công gói thầu số 12-XL thuộc dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục như: móng, mặt đường bêtông nhựa; thi công hạ tầng điều hành giao thông; hệ thống an toàn giao thông… để phấn đấu sớm đưa dự án về đích và khai thác theo đúng tiến độ của hợp đồng. Trong đó, khó khăn của gói thầu là công tác bêtông nhựa đang thiếu hụt nguồn đá đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dự án do các mỏ đá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đảm bảo chất lượng không đủ trữ lượng hoặc không kịp khai thác, cung cấp đủ cho dự án trong thời gian ngắn.

Theo báo cáo của nhà thầu, tư vấn giám sát, nhu cầu đá bêtông nhựa của 2 gói thầu 12-XL, 13-XL đang còn cần khoảng 110.000m3, trong đó gói thầu số 12-XL cần hơn 50.000m3. Các nhà thầu gói thầu số 12-XL đã chủ động khảo sát, ký hợp đồng với các mỏ đá nhưng tiến độ cung ứng cũng chỉ mới đáp ứng được khoảng 30.000m3, đang còn thiếu hơn 20.000m3.

Để đảm bảo nguồn cung cấp đá cho gói thầu, Ban Quản lý dự án 85 đã kiểm tra, rà soát các nguồn vật liệu đá có sẵn, đủ khả năng cung cấp đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo đó, mỏ đá TDPM26 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải khai thác để phục vụ Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn-Quy Nhơn và gói thầu 11-XL đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh đảm bảo các yêu cầu về kinh tế-kỹ thuật (cự ly vận chuyển về đến chân công trình khoảng 75km).

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án 85 đã tổ chức làm việc, thống nhất phương án và triển khai sản xuất, cung cấp đá cho gói thầu 12-XL Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Để các thủ tục tuân thủ quy định, Ban Quản lý dự án 85 đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai; Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai xem xét, chấp thuận cho nhà thầu được phép tiếp tục sử dụng đá tại mỏ TDPM26 đã cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải và điều chỉnh, bổ sung mục đích khai thác trong biên bản xác nhận trong đó bao gồm phần khối lượng 20.000m3 để phục vụ thi công gói thầu 12-XL thuộc Dự án Quy Nhơn-Chí Thạnh./.

