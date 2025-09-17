78 mũi thi công, gần 2.700 nhân công làm cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh

Được khởi công ngày 1/1/2023 và ấn định mốc thời gian hoàn thành ngày 14/12/2025, đến nay, Dự án cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh tăng tốc thi công nhằm về đích đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Huy động 246 máy móc thiết bị, 726 nhân lực thi công phục vụ cho 28 mũi thi công (4 mũi thi công hầm, 11 mũi thi công nền đường và 13 mũi thi công cầu), theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư), Gói thầu 11XL đã được các nhà thầu thi công bê tông nhựa C19 đạt 98%, C16 đạt 94%.

Hầm Sơn Triệu đã hoàn thành ống hầm trái (600/600m), ống hầm phải (535/535m) đạt 100%. Nhà thầu cũng đã hoàn thành nền mặt đường trong hầm; đang triển khai thi công hoàn thiện, lắp đặt thiết bị, chiếu sáng và nhà điều hành.

Tại Gói 12XL, mũi thi công của Công ty Cổ phần Hải Đăng chậm tiến độ bởi nguyên nhân do nhận mặt bằng chậm và xử lý đất yếu (hiện nhà thầu đã dỡ tải và thi công hạng mục cống thoát nước ngang). Ngoài ra, cục bộ một số vị trí đào tại Km 32+200-Km 32+500 (bao gồm nút giao Km32+533), Km27+200-Km 27+400 có phát sinh đá mồ côi mất nhiều thời gian để xử lý, ảnh hưởng rất lớn đến công tác triển khai của nhà thầu.

Tương tự, Gói thầu 13XL, mũi thi công đào đá của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Dương còn chậm vì khối lượng đào phát sinh lớn do ngả mái taluy; thời tiết trên địa bàn mưa trái mùa nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến thi công cấp phối đá dăm của nhà thầu.

“Nhà thầu nào chậm, sẽ cắt chuyển khối lượng qua cho nhà thầu khác để đảm bảo tiến độ dự án, không để tiến độ dự án bị ảnh hưởng. Mục tiêu là phấn đấu thông tuyến và về đích dự án đúng thời gian quy định,” ông, Giám đốc Ban điều hành Dự án cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh (Ban Quản lý dự án 85) cho biết.

Hiện trên công trường cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh đang huy động 78 mũi thi công với 903 đầu máy cùng 237 kỹ sư, 2.320 công nhân, lái máy.

“Lũy kế sản lượng đến nay đạt hơn 8.670/10.400 tỷ đồng, đạt 84% giá trị các hợp đồng, đáp ứng tiến độ dự án,” ông Lai cho hay.

Phía Ban Quản lý dự án 85 cũng chỉ ra việc thi công cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh gặp nhiều khó khăn ngay từ ban đầu do tuyến trên địa bàn có địa hình nhiều đồi núi cao, bị chia cắt nên công tác tiếp cận tuyến rất khó khăn. Khối lượng đào rất lớn (hơn 12 triệu m3), địa chất nền đường đào phức tạp phải thực hiện nhiều giải pháp gia cố mái.

Bên cạnh đó, nhiều cầu trên tuyến qua địa hình đồi núi có chiều cao trụ lớn. Đặc biệt cầu Kỳ Lộ (Km 63+328) có chiều dài hơn 1.800m, trong đó có 7 nhịp đúc hẫng và 28 nhịp dầm Super T, trụ có chiều cao lớn từ 27,3-47m (trụ T6, T7 có chiều cao lên đến 47m) điều kiện thi công rất khó khăn.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, ngoài việc theo dõi sát sao thi công, Ban Quản lý dự án 85 đã yêu cầu nhà thầu thi công tăng cường thêm máy móc thiết bị; thi công thêm ban đêm để bù lại khối lượng các mũi thi công bị chậm. Các nhà thầu tăng ca, tăng kíp; triển khai đồng loạt các mũi thi công nền, móng, mặt đường nhằm quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng./.

Cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến 61,7km (không bao gồm 5,1km đoạn qua hầm Cù Mông). Dự án đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai 19,6km, qua Đắk Lắk hơn 42km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 14.800 tỷ đồng.

