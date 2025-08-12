Rà soát an toàn thi công cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh sau vụ sập giàn giáo

Liên quan đến sự việc sập giàn giáo khi thi công Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông làm 3 người thương vong, Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư) khẩn trương kiểm tra, rà soát công tác an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công dự án cao tốc này.

Theo đó, Bộ xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án 85, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để giải quyết sự việc theo quy định của pháp luật, đồng thời đề nghị chủ đầu tư và các bên liên quan tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình có người bị nạn.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 85, nhà thầu thi công tổ chức rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm tra, kiểm soát an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên toàn dự án; cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và giải pháp khắc phục; các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa không xảy ra trường hợp tương tự.

Trước đó, vào khoảng 9-10 giờ ngày 11/8, tại Gói thầu 13-XL của Dự án thành phần cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh, thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, trong quá trình nhà thầu thi công đổ bêtông hạng mục bậc nước của mái taluy đường gom do bất cẩn trong quá trình thao tác nên trượt theo khối bêtông dẫn đến hai người tử vong, một nạn nhân bị thương.

Ngay khi sự việc xảy ra, Ban Quản lý dự án 85 đã cùng các bên liên quan phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân, đồng thời khẩn trương đưa nạn nhân bị thương đến Bệnh viện đa khoa Phú Yên và cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

“Trong bối cảnh dự án đang cố gắng thi công nước rút để hoàn thành trước ngày 19/8/2025, mặc dù toàn bộ quy trình kỹ thuật, an toàn lao động trên công trường luôn được chủ đầu tư yêu cầu và giám sát chặt chẽ nhưng sự việc xảy ra là một nằm ngoài mong muốn của các bên,” đại diện Ban Quản lý dự án 85 khẳng định.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 85, luỹ kế sản lượng đến nay đạt 8.362,83/10.401,50 tỷ đồng (đạt 80,4%) giá trị các hợp đồng.

Ban Quản lý dự án 85 đã yêu cầu nhà thầu thi công tăng cường thêm máy móc thiết bị đồng thời thi công thêm ban đêm để bù lại khối lượng các mũi thi công bị chậm. Các nhà thầu đã tăng cường nhân lực, thiết bị; tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp; triển khai đồng loạt các mũi thi công nền, móng, mặt đường; quyết tâm và cam kết hoàn thành cơ bản thông xe tuyến cao tốc trong tháng 8/2025 hoàn thành toàn bộ dự án vào 30/9/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng./.

Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn- Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến 61,7km (không bao gồm 5,1km đoạn qua hầm Cù Mông) với tổng mức đầu tư 14.802,46 tỷ đồng, được khởi công ngày 1/1/2023 và hoàn thành ngày 14/12/2025. Công trình này gồm 27 hầm chui dân sinh; gia cố mái ta luy 280.437m2; đường gom 23,7km); 4 nút giao liên thông gồm: nút giao với Quốc lộ 19C, nút giao với Quốc lộ 1A (phía Bắc hầm Cù Mông), nút giao với Quốc lộ 1A (phía Nam hầm Cù Mông), nút giao với ĐT.644. Dự án có 32 cầu trên tuyến chính, tổng cộng dài 10.981m; 4 cầu vượt trực thông dài 596,65m; 5 cầu trong các nút giao liên thông dài 544,1m); trên tuyến chính có một hầm đường bộ dài 575m).

Chủ đầu tư nói về nguyên nhân sập giàn giáo làm cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh vừa xảy ra sự việc sập giàn giáo làm 2 người tử vong và chủ đầu tư cùng các bên liên quan đang làm rõ nguyên nhân.