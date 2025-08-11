Chủ đầu tư nói về nguyên nhân sập giàn giáo làm cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh

Liên quan đến sự việc sập giàn giáo khi thi công Dự án cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh làm 2 người tử vong vào sáng ngày 11/8, trao đổi với phóng viên, đại diện Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án) cho biết ban đã cùng các bên liên quan phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 85, vào khoảng 9-10 giờ ngày 11/8, tại Gói thầu 13-XL của Dự án thành phần cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh, thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, trong quá trình nhà thầu thi công đổ bê tông hạng mục bậc nước của mái ta luy đường gom.

“Theo thông tin ban đầu do bất cẩn trong quá trình thao tác nên trượt theo khối bê tông dẫn đến hai người tử vong, một nạn nhân bị thương,” đại diện Ban Quản lý dự án 85 cho hay.

Ngay khi sự việc xảy ra, Ban Quản lý dự án 85 đã cùng các bên liên quan phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân, đồng thời khẩn trương đưa nạn nhân bị thương đến Bệnh viện đa khoa Phú Yên và cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

“Trong bối cảnh dự án đang cố gắng thi công nước rút để hoàn thành trước ngày 19/8/2025, mặc dù toàn bộ quy trình kỹ thuật, an toàn lao động trên công trường luôn được chủ đầu tư yêu cầu và giám sát chặt chẽ nhưng sự việc xảy ra là một nằm ngoài mong muốn của các bên,” đại diện Ban Quản lý dự án 85 khẳng định.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 85, luỹ kế sản lượng đến nay đạt 8.362,83/10.401,50 tỷ đồng (đạt 80,4%) giá trị các hợp đồng.

Ban Quản lý dự án 85 đã yêu cầu nhà thầu thi công tăng cường thêm máy móc thiết bị đồng thời thi công thêm ban đêm để bù lại khối lượng các mũi thi công bị chậm. Các nhà thầu đã tăng cường nhân lực, thiết bị; tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp; triển khai đồng loạt các mũi thi công nền, móng, mặt đường; quyết tâm và cam kết hoàn thành cơ bản thông xe tuyến cao tốc trong tháng 8/2025 hoàn thành toàn bộ dự án vào 30/9/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng./.

Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn- Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến 61,7km (không bao gồm 5,1km đoạn qua hầm Cù Mông) với tổng mức đầu tư 14.802,46 tỷ đồng, được khởi công ngày 1/1/2023 và hoàn thành ngày 14/12/2025. Công trình này gồm 27 hầm chui dân sinh; gia cố mái ta luy 280.437m2; đường gom 23,7km); 4 nút giao liên thông gồm: nút giao với Quốc lộ 19C, nút giao với Quốc lộ 1A (phía Bắc hầm Cù Mông), nút giao với Quốc lộ 1A (phía Nam hầm Cù Mông), nút giao với ĐT.644. Dự án có 32 cầu trên tuyến chính, tổng cộng dài 10.981m; 4 cầu vượt trực thông dài 596,65m; 5 cầu trong các nút giao liên thông dài 544,1m); trên tuyến chính có một hầm đường bộ dài 575m).

