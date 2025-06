Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Công an đề xuất giải pháp bảo đảm đồng bộ trong kiểm soát an ninh hàng không; tăng cường mở rộng đối tượng và phương thức kiểm soát an ninh, an toàn hàng không.