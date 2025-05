Nghiên cứu mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông bảo đảm hiệu quả

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 229/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình triển khai nghiên cứu đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông theo quy mô cao tốc hoàn chỉnh.

Thông báo nêu rõ, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, các vùng kinh tế trọng điểm và thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã triển khai đầu tư dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông, đến nay đã hoàn thành đưa vào khai khoảng 1.200km.

Tuy nhiên, quá trình khai thác phát sinh một số bất cập do quy mô cao tốc 2 làn hoặc 4 làn hạn chế như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế trong điều kiện dự báo lưu lượng giao thông có xu hướng tăng do thay đổi mục tiêu về tăng trưởng kinh tế trong điều kiện và hiện nay Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc được ban hành.

Do vậy, Phó Thủ tướng thống nhất về chủ trương với đề xuất của Bộ Xây dựng về nghiên cứu mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông để khắc phục các hạn chế nêu trên.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV (đợt 2 vào tháng 6 năm 2025), phấn đấu khởi công một số dự án thành phần trong tháng 12 năm 2025.

Trong số đó, Phó Thủ tướng lưu ý xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện cụ thể để xác định rõ đối tượng, phạm vi các đoạn tuyến cao tốc cần thiết đầu tư mở rộng hoàn chỉnh; bảo đảm hiệu quả, phù hợp nhu cầu vận tải và khả năng cân đối nguồn lực đầu tư.

Các đoạn tuyến đầu tư mở rộng phải bảo đảm quy mô theo quy hoạch, đáp ứng đúng Quy chuẩn, thuận lợi trong quá trình tổ chức thi công, tránh phải mở rộng nhiều lần, tránh lãng phí tài sản.

Đồng thời, rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, huy động nguồn lực; trong đó có các cơ chế, chính sách đặc thù đã được cho phép áp dụng về chỉ định thầu, vật liệu xây dựng thông thường.

Rà soát tính toán đầy đủ, chính xác về tổng mức đầu tư và nhu cầu nguồn vốn từng giai đoạn để làm cơ sở xem xét khả năng cân đối bố trí vốn.

Bộ Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng phương án nhượng quyền thu phí đối với các tuyến cao tốc đã hoàn thành, trong đó tính toán phương án nhượng quyền kết hợp nâng cấp, mở rộng tài sản theo quy hoạch; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2025./.

