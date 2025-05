Sẽ đầu tư hoàn chỉnh hàng loạt hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các Ban Quản lý dự án 2, 6, 7 về việc đầu tư hoàn chỉnh các hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 bằng nguồn kinh phí cân đối từ các dự án thành phần.

Xin vốn dư từ dự án để đầu tư hoàn thiện hầm

Theo báo cáo của Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng, trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông có 17 công trình hầm đường bộ, tổng chiều dài hơn 21km. Trong đó, có 8 hầm (dài gần 9km) đã hoàn thiện, đang khai thác 2 ống hầm với quy mô 4-6 làn xe hoàn chỉnh.

Với 9 hầm khác (dài gần 13km) đã đào 2 ống hầm nhưng mới phân kỳ đầu tư hoàn thiện để khai thác 1 ống hầm quy mô 2 làn xe. Các ống hầm còn lại được gia cố bê tông vỏ hầm, làm mặt đường để tận dụng làm hầm cứu hộ, thoát hiểm, chưa đầu tư hệ thống thoát nước mặt, cơ điện, tuyến đường dẫn vào hầm...

Đối với 9 hầm mới đầu tư 1 ống hầm, Bộ Xây dựng đã chấp thuận chủ trương đầu tư hoàn thiện 4 hầm gồm: hầm Sơn Triệu, hầm Thần Vũ, hầm Cù Mông, hầm Núi Vung. Còn 5 hầm chưa có chủ trương đầu tư hoàn thiện gồm hầm Đèo Bụt dài 778m (đoạn Vũng Áng-Bùng); hầm số 1 dài 698m, hầm số 2 dài 575m và hầm số 3 dài 3.200m (đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn) và hầm Tuy An dài 1.020m (đoạn Chí Thạnh-Vân Phong).

Các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 sẽ cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2025. Việc hoàn thiện 1 ống hầm và khai thác 2 làn xe tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông (khi có sự cố trong hầm) cũng như vào các dịp lễ, Tết khi lưu lượng phương tiện tham gia lưu thông tăng cao.

“Việc các chủ đầu tư đề xuất đầu tư hoàn chỉnh 2 ống hầm để đưa vào khai thác độc lập, đồng bộ giữa phần tuyến và hầm nhằm tăng năng lực lưu thông, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến trong quá trình khai thác, sử dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án là cần thiết,” lãnh đạo Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng nhìn nhận.

Tăng tốc hoàn thành hầm 3 cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn trong tháng 12 Theo Trưởng ban chỉ huy phí Bắc hầm số 3 Nguyễn Tiến Thành, do hầm số 3 có đới địa chất yếu (lớp đá cấp IV, cường độ dưới 25Mpa, gần như là đất) nên đã ảnh hưởng lớn tới tốc độ đào.

Mặt khác, Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 được chia thành 12 dự án thành phần, tổng chiều dài 729km, đi qua 32 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư là 146.990 tỷ đồng.

Các hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam được đầu tư hoàn thiện 2 ống hầm sẽ tăng năng lực lưu thông, đảm bảo an toàn giao thông. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hiện tại, tổng kinh phí dự kiến cần để hoàn thành 12 dự án thành phần theo thiết kế được duyệt khoảng 141.347,9 tỷ đồng (đã bao gồm chi phí đầu tư hệ thống điều hành giao thông, thu phí không dừng, kiểm soát tải trọng xe, dự kiến thưởng hợp đồng và một số hạng mục dự kiến phát sinh, bổ sung trong quá trình thực hiện). Như vậy, tổng kinh phí còn dư của 12 dự án thành phần là khoảng 5.637,63 tỷ đồng.

“Trường hợp đầu tư hoàn thiện 5 công trình hầm trên tuyến, tổng chi phí đầu tư không vượt tổng mức đầu tư cũng như không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư (khoảng 146.990 tỷ đồng) đã được phê duyệt và không làm phát sinh các yếu tố dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025,” lãnh đạo Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng quả quyết.

Đủ khả năng cân đối để hoàn thiện

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án 6, kinh phí đầu tư hoàn chỉnh hầm Đèo Bụt trên cao tốc đoạn Vũng Áng-Bùng khoảng hơn 265 tỷ đồng. Kinh phí còn lại của dự án (sau khi đã đầu tư hệ thống hệ thống điều hành giao thông, thu phí không dừng, kiểm soát tải trọng xe) khoảng hơn 955 tỷ đồng, đủ để đầu tư hoàn chỉnh ngay công trình hầm.

Đối với đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, kinh phí đầu tư hoàn thiện 3 hầm khoảng hơn 1.430 tỷ đồng (hầm số 1 khoảng 159 tỷ đồng, hầm số 2 hơn 219 tỷ đồng, hầm số 3 khoảng hơn 819 tỷ đồng và hệ thống điều hành giao thông các hầm khoảng gần 234 tỷ đồng).

Kinh phí còn lại của dự án (sau khi đã đầu tư hệ thống điều hành giao thông, thu phí không dừng, kiểm soát tải trọng xe) còn khoảng hơn 316 tỷ đồng, không đủ để đầu tư hoàn thiện toàn bộ 3 hầm. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án 2 kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương đầu tư hoàn thiện hầm số 1 bằng nguồn kinh phí của dự án để triển khai ngay và xem xét bổ sung kinh phí còn thiếu (khoảng 1.100 tỷ đồng) để đầu tư hoàn thiện hầm số 2 và hầm số 3.

Đề xuất gần 1.300 tỷ đồng làm hầm Cù Mông nối tỉnh Bình Định và Phú Yên Dự án mở rộng hầm Cù Mông sẽ giúp khai thác tối đa hiệu suất của hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho Quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Tại cao tốc đoạn Chí Thạnh-Vân Phong, kinh phí đầu tư hoàn thiện hầm Tuy An khoảng 225 tỷ đồng. Trong khi đó, kinh phí còn lại của dự án đã hết, dự án còn phát sinh một số hạng mục với chi phí khoảng 281 tỷ đồng. Do vậy, Ban Quản lý dự án 7 kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét bổ sung kinh phí còn thiếu để hoàn thành toàn bộ và đầu tư hoàn thiện hầm Tuy An.

“Như vậy, tổng kinh phí đầu tư hoàn chỉnh 5 hầm đường bộ nêu trên khoảng gần 1.922 tỷ đồng. Trong đó, có 2 dự án thành phần (Quảng Ngãi-Hoài Nhơn và Quy Nhơn-Chí Thạnh) thiếu kinh phí khoảng hơn 1.621 tỷ đồng cần cân đối điều hòa từ các dự án thành phần còn dư khác sang để thực hiện,” Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng phân tích.

Phương tiện lưu thông qua hầm đường bộ Đèo Cả. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trên cơ sở rà soát kinh phí, nhằm hạn chế tối đa việc xử lý thủ tục điều chỉnh các dự án, Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét với Dự án đoạn Bùng-Vạn Ninh (Ban Quản lý dự án 6 làm chủ đầu tư) dư khoảng 1.522 tỷ đồng, thực hiện cân đối, điều hòa sang Dự án đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn hơn 1.115 tỷ đồng và hơn 87 tỷ đồng sang Dự án đoạn đoạn Chí Thạnh-Vân Phong. Dự án đoạn Vân Phong-Nha Trang còn dư khoảng gần 419 tỷ đồng, thực hiện cân đối, điều hòa toàn bộ cho Dự án đoạn Chí Thạnh-Vân Phong.

Theo báo cáo của Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ Xây dựng), kế hoạch vốn năm 2025 dự kiến còn dư khoảng gần. 1.868 tỷ đồng, đủ khả năng cân đối để đầu tư hoàn thiện các công trình hầm.

Thống nhất chủ trương đầu tư hoàn chỉnh các hầm đường bộ trên, Bộ Xây dựng giao các ban quản lý dự án khẩn trương tổ chức lập, trình Bộ phê duyệt điều chỉnh các dự án thành phần như kiến nghị của Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng trong tháng 6/2025; hoàn thiện công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán trong tháng 8/2025, hoàn thiện các thủ tục để triển khai thi công theo quy định, sớm đưa các công trình hầm vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư./.