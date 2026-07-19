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Lai Châu khắc phục sạt lở, thông xe tạm thời tuyến Quốc lộ 32 qua xã Mường Than

Sau khi khẩn trương dọn dẹp bùn đất, cây cối do lũ quét gây ra, lực lượng chức năng đã tổ chức thông xe tạm thời trên Quốc lộ 32 qua xã Mường Than (Lai Châu) và tiếp tục xử lý các điểm sạt lở.

Việt Dũng
Các phương tiện máy móc tập trung san gạt cây cối, đất đá góp phần thông đường tạm thời cho nhân dân đi lại. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Các phương tiện máy móc tập trung san gạt cây cối, đất đá góp phần thông đường tạm thời cho nhân dân đi lại. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Sau nhiều nỗ lực khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, đến khoảng 14 giờ ngày 19/7, lực lượng chức năng đã tổ chức thông xe tạm thời đối với các phương tiện có tải trọng dưới 3,5 tấn trên Quốc lộ 32, đoạn Km354 qua bản Che Bó, xã Mường Than (Lai Châu).

Trước đó, nước lũ đã cuốn theo lượng lớn bùn đất, cây cối tràn kín mặt đường trên chiều dài khoảng 800m, khiến giao thông bị tê liệt.

Nhiều vị trí trên Quốc lộ 32 tại các Km356, Km357, Km359, Km361 và Km362 cũng xảy ra lũ quét, sạt lở, buộc lực lượng chức năng phải cắm chốt, cấm người và phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn.

Trao đổi với phóng viên, Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu, cho biết sau khi các đơn vị khẩn trương dọn bùn đất, đảm bảo điều kiện an toàn, dự kiến 19 giờ ngày 19/7 sẽ cho xe tải trên 3,5 tấn và các phương tiện nhỏ lưu thông có kiểm soát qua khu vực.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời khuyến cáo người dân chấp hành hướng dẫn tại hiện trường, hạn chế di chuyển qua khu vực khi không thật sự cần thiết và theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng trước khi lưu thông./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mưa lũ #Mường Than #Lai Châu #Giao thông Lai Châu
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