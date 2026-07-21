VIMC tối ưu hóa lợi nhuận, duy trì ổn định khai thác cảng và vận tải biển

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) linh hoạt ứng biến, phòng ngừa rủi ro, bám sát các mục tiêu, kết quả thực hiện, chỉ đạo liên tục, định hướng các kịch bản theo diễn biến của thị trường, hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm nay.

Tăng tốc hoàn thành doanh thu, lợi nhuận

Trong bối cảnh thị trường hàng hải và logistics tiếp tục chịu tác động của nhiều yếu tố bất định từ kinh tế thế giới và khu vực; cạnh tranh trên thị trường vận tải biển gia tăng, qua 6 tháng của năm nay, VIMC đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành, góp phần duy trì hoạt động ổn định của toàn hệ thống và đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất của VIMC đạt 13.483 tỷ đồng, hoàn thành 61% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất đạt 2.543 tỷ đồng, tương đương 79% kế hoạch năm 2026.

Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm nay, hoạt động khai thác cảng và vận tải biển tiếp tục duy trì ổn định. Trong đó, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng đạt 89,82 triệu tấn, bằng 50% kế hoạch năm; sản lượng vận tải biển đạt 12,67 triệu tấn, hoàn thành 53% kế hoạch năm 2026.

“Những kết quả trên tạo nền tảng để Tổng công ty tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra,” lãnh đạo VIMC đánh giá.

Hiện nay, VIMC đang tập trung nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm như: đầu tư xây dựng bến container số 3, số 4 Lạch Huyện (thành phố Hải Phòng), Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh), góp phần nâng cao năng lực khai thác, khả năng cạnh tranh, nâng cao vị thế chiến lược về năng lực cơ sở hạ tầng cảng biển của Tổng công ty.

"Ông lớn" hàng hải sẽ đầu tư siêu Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam linh hoạt ứng biến, phòng ngừa rủi ro, bám sát các mục tiêu, kết quả thực hiện, hướng các kịch bản theo diễn biến của thị trường.

Dưới tác động của xung đột Trung Đông đã ảnh hưởng đến giá nhiên liệu, vận tải và chuỗi cung ứng, các đơn vị của VIMC đều chủ động theo dõi diễn biến thị trường, linh hoạt điều tiết cầu bến-kho bãi-nhân lực-thiết bị, làm việc chặt chẽ với hãng tàu, khách hàng và đối tác logistics để hạn chế tác động bất lợi, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, bám sát các chỉ tiêu tăng trưởng.

Đến hết quý II/2026, các giải pháp đã được triển khai theo kế hoạch, hoạt động khai thác đội tàu cơ bản ổn định, tuy nhiên, phía VIMC nhìn nhận kết quả tăng trưởng của lĩnh vực vận tải biển vẫn chịu tác động của diễn biến thị trường vận tải quốc tế và biến động giá nhiên liệu, do đó cần tiếp tục theo dõi và điều chỉnh phương án khai thác trong các quý tiếp theo.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đang trẻ hóa đội tàu vận tải biển chuyên chở container để nâng cao năng lực cạnh tranh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khối vận tải biển tăng cường khai thác các tuyến có hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ chi phí khai thác và nhiên liệu, đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm nguồn hàng, nâng cao hệ số sử dụng tàu và giảm thời gian tàu chờ. Các đơn vị vận tải biển tiếp tục bám sát diễn biến thị trường để điều chỉnh phương án khai thác linh hoạt, tối ưu hóa hiệu quả.

Về quản trị điều hành, VIMC ban hành cơ chế điều hành mới là công cụ tổ chức thực thi chiến lược nhằm bảo đảm đồng thời ba mục tiêu: tăng trưởng bền vững, tăng hiệu suất vận hành và tích hợp hiệu quả nguồn lực toàn hệ thống.

Bám sát Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và các chiến lược kinh tế số của Chính phủ, đến nay, tỷ lệ số hóa quy trình khối cảng biển đã đạt 68,1% so với mục tiêu hoàn thành tỷ lệ số hóa quy trình ở mức 70% trong năm 2026, để giúp tự động hóa khâu vận hành, rút ngắn thời gian luân chuyển hàng hóa, tối ưu chi phí logistics và trực tiếp gia tăng biên lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Các đơn vị cảng biển và dịch vụ đồng loạt đẩy mạnh số hóa quy trình nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ: hệ thống điều hành khai thác cảng, cổng điện tử ePort và lệnh giao hàng điện tử, cổng thông minh ứng dụng AI nhận diện tự động (giảm thời gian tắc nghẽn cổng xuống dưới 1 phút/xe), ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo trong dự báo và hỗ trợ ra quyết định; tăng cường chuyển đổi, hướng tới mô hình cảng xanh-cảng thông minh theo lộ trình đến năm 2030.

Hình thành hệ sinh thái hàng hải đồng bộ, hiện đại

Trong những tháng còn lại của năm nay, VIMC sẽ tập trung triển khai hiệu quả các định hướng của Nghị quyết 79 và Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong điều hành và sản xuất kinh doanh; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển mô hình kinh doanh mới, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của Tổng công ty.

Tổng công ty tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên các biến động thị trường hàng hải trong bối cảnh chiến sự Trung Đông, kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó; chủ động điều chỉnh phương án khai thác đội tàu, tuyến vận tải nhằm giảm thiểu rủi ro, tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng của VIMC đạt 89,82 triệu tấn, bằng 50% kế hoạch năm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cùng với việc phát triển các giải pháp dịch vụ tích hợp giữa vận tải biển-cảng-logistics nhằm nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh, VIMC tăng cường triển khai các chính sách linh hoạt về giá để duy trì thị phần cốt lõi và mở rộng thị trường mới, đa dạng hóa nguồn hàng và tuyến vận tải, giảm phụ thuộc vào khu vực rủi ro.

Nhằm tạo bước đột phá về hạ tầng cảng biển, VIMC triển khai nhanh các dự án chiến lược; tập trung phát triển đội tàu container hiện đại, trọng tải lớn cùng hệ thống kho bãi logistics bao phủ các vùng kinh tế trọng điểm để hình thành hệ sinh thái hàng hải đồng bộ, hiện đại, khẳng định vị thế chủ lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

VIMC tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp có trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực vào 3 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi: khai thác cảng biển, vận tải biển, dịch vụ hàng hải/logistics; tái cấu trúc mạnh mẽ các doanh nghiệp dịch vụ hàng hải để nâng cao chất lượng và hiệu quả./.

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