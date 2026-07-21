Sunshine Group ký kết các hợp đồng tổng thầu trị giá gần 80.000 tỷ đồng

Ngày 21/7, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group, mã chứng khoán: KSF) đã chính thức ký Hợp đồng nguyên tắc tổng thầu thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình).

Lễ ký kết có sự tham dự của ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sunshine Group và ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, cùng lãnh đạo cấp cao hai bên.

Theo hợp đồng, Sunshine Group sẽ giao cho Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình triển khai các gói tổng thầu thi công xây dựng (hoặc tổng thầu thiết kế-thi công) tại các dự án do Sunshine Group và các công ty thành viên làm chủ đầu tư, phát triển trên phạm vi toàn quốc. Phạm vi công việc bao gồm từ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng… đến các hạng mục xây dựng trên đất dự án, với tổng giá trị khoảng 30.000 tỷ đồng.

Sunshine Group đang tăng tốc triển khai đồng thời nhiều dự án trên cả nước với quy mô đầu tư lớn. Để đáp ứng yêu cầu triển khai, Tập đoàn đang tích cực mở rộng mạng lưới các tổng thầu xây dựng uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế với bề dày kinh nghiệm và năng lực triển khai nhằm bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng đồng bộ trên toàn hệ thống.

Là một trong những tổng thầu đáp ứng các tiêu chí này, Xây dựng Hòa Bình được Sunshine Group kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực thi công, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng tại các dự án trong thời gian tới.

Sunshine Group đã và đang triển khai hơn 30 dự án trên khắp cả nước

Trước đó, cuối tháng 5 vừa qua, Sunshine Group và Xây dựng SCG cũng đã lựa chọn DELTA Group triển khai nhiều gói thầu tổng thầu xây dựng tại các dự án trọng điểm, với tổng giá trị hơn 49.240 tỷ đồng. Cụ thể, dự án Noble West Lake Ha Noi (Ciputra, Hà Nội) có giá trị hơn 10.255 tỷ đồng, Sunshine Empire (Ciputra, Hà Nội) hơn 13.040 tỷ đồng, Alluvia Sunshine Marina (Hưng Yên) khoảng 8.945 tỷ đồng, Sunshine Legend City (Hưng Yên) hơn 6.880 tỷ đồng và dự án Noble Crystal Riverside (Thành phố Hồ Chí Minh) gần 10.120 tỷ đồng.

Noble West Lake Ha Noi - tổ hợp Branded Residences gồm 12 tòa tháp cao 40 tầng tại Ciputra (Hà Nội), nằm trong danh mục các dự án được Sunshine Group ký kết hợp đồng tổng thầu xây dựng với DELTA Group.

Hiện danh mục dự án của Sunshine Group có tổng giá trị xây dựng ước tính lên tới cả triệu tỷ đồng trong các giai đoạn tới, đưa Tập đoàn vào nhóm chủ đầu tư có quy mô xây dựng lớn bậc nhất thị trường. Do đó, cùng với việc lựa chọn các tổng thầu uy tín như DELTA Group, Xây dựng Hòa Bình…, trong thời gian tới Sunshine Group sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới tổng thầu trong nước và các đối tác quốc tế uy tín nhằm bảo đảm khả năng triển khai đồng thời nhiều đại dự án với yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ trên toàn hệ thống./.

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