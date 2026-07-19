BofA duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu Microsoft

Ngân hàng Bank of America (BofA) tiếp tục duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của tập đoàn công nghệ Microsoft, đồng thời giữ nguyên giá mục tiêu 500 USD/cổ phiếu trước khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh hàng quý vào ngày 29/7.

BofA cho rằng tốc độ tăng trưởng của nền tảng điện toán đám mây Azure sẽ là yếu tố quyết định diễn biến cổ phiếu trong thời gian tới, trong bối cảnh giới đầu tư đang theo dõi hiệu quả từ các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Cổ phiếu Microsoft là một trong những cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn có diễn biến kém tích cực nhất từ đầu năm 2026 đến nay, khi giảm khoảng 20%, bất chấp việc tập đoàn tiếp tục mở rộng hoạt động AI và duy trì tốc độ tăng trưởng của Azure ở mức cao.

Theo BofA, chỉ tiêu quan trọng nhất đối với Microsoft trong kỳ công bố kết quả kinh doanh ngày 29/7 là tăng trưởng doanh thu của Azure. Trước đó, Microsoft dự báo doanh thu Azure trong quý IV sẽ tăng 39-40% so với cùng kỳ năm trước, sau khi loại trừ biến động tỷ giá.

BofA nhận định việc Azure đạt hoặc vượt mức dự báo này sẽ là điều kiện quan trọng để hỗ trợ giá cổ phiếu. Ngược lại, nếu kết quả thấp hơn kỳ vọng, thị trường có thể gia tăng lo ngại về hiệu quả của các khoản đầu tư lớn mà Microsoft dành cho hạ tầng AI.

Một yếu tố được BofA đánh giá tích cực là năng lực hạ tầng của Microsoft đang được cải thiện. Trong nhiều quý qua, nhu cầu đối với Azure vượt quá năng lực tính toán hiện có, khiến tập đoàn chưa thể ghi nhận toàn bộ doanh thu từ các hợp đồng đã ký.

Theo trang tin Invezz, trung tâm dữ liệu Fairwater đầu tiên của Microsoft tại bang Wisconsin đã đi vào vận hành hoàn toàn, qua đó có thể giúp doanh nghiệp chuyển đổi nhiều hợp đồng tồn đọng thành doanh thu thực tế hơn.

Đến cuối quý 3, giá trị doanh thu theo hợp đồng nhưng chưa được ghi nhận của Microsoft đạt 627 tỷ USD. Ban lãnh đạo tập đoàn dự kiến khoảng 25% số này sẽ được ghi nhận doanh thu trong 12 tháng tới.

Theo BofA, tốc độ chuyển đổi này sẽ là một chỉ báo quan trọng cho thấy các khoản đầu tư AI của doanh nghiệp đang dần mang lại kết quả tài chính.

Tuy nhiên, chi tiêu vốn lớn cho AI vẫn tạo áp lực lên dòng tiền tự do của Microsoft. BofA ước tính chi tiêu vốn của tập đoàn trong quý IV vào khoảng 42 tỷ USD, khiến dòng tiền tự do giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Theo BofA, thị trường đến nay vẫn chấp nhận việc Microsoft tăng mạnh đầu tư nhằm mở rộng hạ tầng AI. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của nhà đầu tư sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa các khoản đầu tư này thành tăng trưởng doanh thu.

Trang tin Motley Fool cũng cho rằng nếu Azure đạt tốc độ tăng trưởng đúng như kỳ vọng, các khoản đầu tư sẽ được xem là hợp lý; ngược lại, thị trường có thể đặt câu hỏi về hiệu quả sử dụng vốn.

BofA cũng đặt kỳ vọng vào tiến độ thương mại hóa công cụ AI Copilot. Tính đến cuối quý 3, công cụ này đã đạt 20 triệu người dùng trả phí, đưa doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) từ mảng AI của Microsoft lên mức 37 tỷ USD. Với khoảng 400 triệu giấy phép M365 đang vận hành, dư địa để Microsoft thuyết phục khách hàng nâng cấp lên các tính năng AI là rất lớn./.

Microsoft cắt giảm hàng nghìn lao động, dồn lực cho cuộc đua cơ sở hạ tầng AI Microsoft gia nhập làn sóng sa thải nhân sự cùng các đại gia công nghệ khác trong xu hướng chuyển dịch nguồn vốn đầu tư sang cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

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