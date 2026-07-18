Mỹ trao lại cho Boeing quyền tự chứng nhận an toàn cho máy bay 737 MAX

Ngày 17/7, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo từ tuần tới, hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới Boeing sẽ được phép tự chịu trách nhiệm chứng nhận đủ điều kiện bay đối với toàn bộ máy bay 737 MAX và 787 của hãng.

Sau nhiều tháng đánh giá, FAA kết luận quy trình kiểm tra an toàn cuối cùng của Boeing đáp ứng yêu cầu để bảo đảm máy bay đủ điều kiện khai thác.

Kể từ tháng 9 năm ngoái, Boeing và FAA luân phiên hằng tuần thực hiện các cuộc kiểm tra an toàn bắt buộc trước khi máy bay được bàn giao cho khách hàng và được xác nhận đủ điều kiện bay.

FAA cho biết kết quả đánh giá của Boeing và các thanh tra chính phủ nhìn chung tương đồng khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay.

Giám đốc FAA Bryan Bedford khẳng định an toàn là yếu tố chi phối mọi hoạt động của cơ quan này, do đó FAA thực hiện việc trao lại quyền khi tin tưởng rằng an toàn được bảo đảm.

Các thanh tra chính phủ sẽ tiếp tục giám sát các nhà máy của Boeing. Tuy nhiên, ông Bedford cho biết việc trao lại quyền tự chứng nhận sẽ giúp lực lượng này tập trung hơn vào phát hiện và xử lý các lỗi tiềm ẩn ngay từ những khâu đầu của quá trình sản xuất.

Boeing chưa đưa ra phản hồi ngay sau thông báo của FAA.

Các cơ quan quản lý liên bang Mỹ đã tiếp quản hoàn toàn việc phê duyệt dòng 737 MAX vào năm 2019, sau vụ tai nạn thứ 2 trong hai vụ tai nạn mà nguyên nhân sau đó được xác định có liên quan đến hệ thống phần mềm mới do Boeing phát triển.

Năm 2022, FAA cũng chấm dứt quyền tự chứng nhận đối với dòng 787 Dreamliner của Boeing, với lý do các vấn đề kéo dài về chất lượng sản xuất.

Trong năm qua, FAA cũng từng bước nới hạn mức sản xuất hằng tháng áp dụng đối với dòng 737 MAX, được đưa ra sau sự cố một tấm bịt cửa bung khỏi máy bay của hãng Alaska Airlines khi đang bay hồi tháng 1/2024. Hạn mức này đã tăng dần từ 38 chiếc/tháng lên 47 chiếc/tháng vào mùa Hè năm nay.

Cùng ngày, Boeing công bố ước tính đội máy bay thương mại toàn cầu sẽ đạt 50.000 chiếc vào năm 2045, trong đó hơn 90% là máy bay “thế hệ mới” có khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn. Con số này cao hơn đáng kể so với khoảng 28.000 máy bay hiện nay, phản ánh nhu cầu dài hạn gia tăng nhờ tăng trưởng kinh tế và việc mở thêm các đường bay.

Theo báo cáo dự báo thường niên mới nhất của Boeing, các nhà sản xuất sẽ phải chế tạo gần 44.000 máy bay mới trong 2 thập niên tới để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và thay thế các máy bay cũ.

Các số liệu được công bố trước thềm Triển lãm hàng không Farnborough diễn ra tại Anh vào tuần tới, nhìn chung tương đồng với dự báo năm 2025 của Boeing. Báo cáo trước đó cũng nhấn mạnh triển vọng tích cực của nhu cầu đi lại trong bối cảnh Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) gia tăng.

Đến năm 2045, khoảng 92% đội bay toàn cầu dự kiến là máy bay thế hệ mới sẽ giúp giảm khoảng 20% mức tiêu thụ nhiên liệu. Hiện dòng máy bay này mới chiếm khoảng 32% tổng số máy bay đang được khai thác.

Phó Chủ tịch phụ trách Tiếp thị thương mại của Boeing Darren Hulst nhận định xét trên phương diện kinh doanh của ngành hàng không, diễn biến từ đầu năm 2026 đến nay không như nhiều người kỳ vọng. Tuy nhiên, ông khẳng định những nền tảng thúc đẩy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không vẫn hoàn toàn vững chắc.

Boeing cũng bất ngờ trước tốc độ các hãng hàng không chuyển hướng luồng hành khách từ Trung Đông sang những thị trường khác do xung đột. Theo ông Hulst, hành khách đã chuyển sang sử dụng các trung tâm trung chuyển tại châu Âu, châu Á, thậm chí Bắc Mỹ cho những hành trình đường dài.

Trong giai đoạn 2026-2045, Boeing dự báo lưu lượng hành khách tăng trung bình 4%/năm, trong khi kinh tế toàn cầu tăng trưởng 2,5%/năm.

Tương tự năm ngoái, báo cáo lần này cũng chỉ ra khoảng cách giữa năng lực sản xuất máy bay mới và nhu cầu thị trường, trong bối cảnh chuỗi cung ứng vẫn gặp khó khăn kể từ đại dịch COVID-19.

Ông Hulst nhận định tình trạng thiếu hụt máy bay thân hẹp có thể kéo dài đến cuối thập niên 2020, trong khi với máy bay thân rộng, tình trạng này có thể tiếp diễn sang đầu thập niên 2030./.

Boeing mở rộng dây chuyền sản xuất 737 MAX Khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD được kỳ vọng sẽ giúp Boeing từng bước nâng sản lượng mẫu máy bay bán chạy nhất của hãng trong bối cảnh nhu cầu từ các hãng hàng không vẫn ở mức cao.