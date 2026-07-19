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Uber chi gần 15 tỷ USD mua Delivery Hero, mở rộng mạnh hiện diện tại châu Phi

Thương vụ trị giá gần 15 tỷ USD giữa Uber và Delivery Hero được kỳ vọng giúp Uber có mặt tại 99 thị trường, mở rộng mạng lưới tại châu Phi và tạo lợi thế mới trong cuộc cạnh tranh ngành giao đồ ăn.

Mạnh Hùng
Biểu tượng của hãng xe công nghệ Uber tại trụ sở công ty ở San Francisco, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng của hãng xe công nghệ Uber tại trụ sở công ty ở San Francisco, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Uber đã đạt thỏa thuận mua lại tập đoàn giao đồ ăn Delivery Hero (Đức) với giá khoảng 14,8 tỷ USD, qua đó hình thành nền tảng giao đồ ăn lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc và có mặt trên 99 thị trường.

Theo thỏa thuận, Uber chào mua Delivery Hero với giá 41,5 euro/cổ phiếu. Uber hiện cũng là cổ đông lớn nhất của Delivery Hero.

Thương vụ sẽ cần được cổ đông nắm giữ ít nhất 50% cộng một cổ phiếu chấp thuận và dự kiến hoàn tất trong nửa cuối năm 2027, sau khi được các cơ quan quản lý phê duyệt.

Hai doanh nghiệp này có tổng giá trị đơn hàng khoảng 236 tỷ USD trong năm ngoái. Delivery Hero có tổng giá trị đơn hàng mỗi năm khoảng 42 tỷ USD và khoảng 60 triệu khách hàng hằng tháng, giúp Uber củng cố vị thế cạnh tranh với các đối thủ như DoorDash và Just Eat.

Để giải quyết các lo ngại về cạnh tranh, Delivery Hero sẽ bán hoạt động tại 14 thị trường cho công ty đầu tư Mỹ SSW Partners với giá khoảng 1,4 tỷ euro trước khi thương vụ hoàn tất.

Trong khi đó, tập đoàn Prosus cũng sẽ thoái gần 17% cổ phần tại Delivery Hero theo các cam kết với cơ quan quản lý châu Âu.

Đối với châu Phi, thương vụ sẽ giúp Uber mở rộng đáng kể hiện diện thông qua các thương hiệu của Delivery Hero như Glovo, Talabat và nhiều nền tảng khu vực khác.

Trong khi Uber đã có chỗ đứng tại Nam Phi, Kenya và Nigeria, việc mua lại Delivery Hero sẽ giúp hãng tăng cường hiện diện tại Bắc Phi và nhiều quốc gia châu Phi nói tiếng Pháp, nơi Delivery Hero đã xây dựng được mạng lưới kinh doanh đáng kể.

Giới phân tích nhận định đây là bước đi mới nhất trong làn sóng hợp nhất trong ngành giao đồ ăn toàn cầu. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trong đại dịch COVID-19, tốc độ tăng đơn hàng chậm lại, chi phí vốn tăng và áp lực cải thiện lợi nhuận đã thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển từ mở rộng sang sáp nhập.

Trước đó, Uber đã mua Postmates, DoorDash thâu tóm Wolt và Deliveroo, Just Eat sáp nhập với Takeaway.com, còn Delivery Hero mở rộng qua việc mua lại Glovo và foodpanda./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Uber #Delivery Hero #giao đồ ăn #châu Phi #sáp nhập #thương vụ Đức Mỹ
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