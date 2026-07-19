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Tổng điều tra kinh tế 2026: Doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng

Kết quả Tổng điều tra kinh tế 2026 cho thấy quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng, số doanh nghiệp, lao động và nguồn vốn tăng, khẳng định khu vực doanh nghiệp là động lực quan trọng của tăng trưởng.

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Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quy mô nền kinh tế Việt Nam tiếp tục được mở rộng, số lượng các đơn vị kinh tế tăng so với kỳ Tổng điều tra trước.

Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Bức tranh doanh nghiệp năm 2025 cho thấy, khu vực doanh nghiệp tiếp tục duy trì khả năng thích ứng trước những biến động của môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế.

Sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp, lao động và nguồn vốn phản ánh xu hướng mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời cho thấy hiệu quả của các chính sách cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong thời gian qua./.

(TTXVN/Vietnam+)
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NGHỊ QUYẾT 68 - PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN

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