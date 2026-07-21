"Bom tấn" sáp nhập 110 tỷ USD của Paramount và Warner Bros đối mặt thử thách lớn

Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 20/7 đã ra lệnh tạm thời đình chỉ thương vụ Paramount Skydance mua lại Warner Bros. Discovery (WBD), trị giá khoảng 110 tỷ USD, sau khi liên minh 12 bang do California đứng đầu khởi kiện với cáo buộc thương vụ vi phạm luật chống độc quyền.

Theo phán quyết của Thẩm phán Araceli Martínez-Olguín thuộc Tòa án Liên bang khu vực Bắc California, Paramount không được hoàn tất giao dịch trong thời hạn 14 ngày.

Tòa án đồng thời ấn định ngày 3/8 mở phiên điều trần để xem xét yêu cầu của các bang về việc ban hành lệnh cấm sơ bộ, động thái có thể khiến thương vụ tiếp tục bị đình chỉ trong nhiều tháng nếu được chấp thuận.

Đơn kiện do Tổng chưởng lý bang California Rob Bonta cùng 11 tổng chưởng lý bang khác đệ trình ngày 13/7 cho rằng việc sáp nhập sẽ làm suy giảm cạnh tranh trên thị trường điện ảnh và truyền hình Mỹ, dẫn đến giá dịch vụ cao hơn, chất lượng nội dung giảm, số lượng phim và chương trình truyền hình mới ít hơn, đồng thời gây bất lợi cho các rạp chiếu phim, nhà phân phối truyền hình cáp và người tiêu dùng.

Theo các bang, doanh nghiệp sau sáp nhập sẽ nắm khoảng 27-30% thị phần phát hành phim chiếu rạp và gần 1/3 thị trường truyền hình cáp cơ bản tại Mỹ.

Trong phán quyết, Thẩm phán Martínez-Olguín cho rằng các bang đã đưa ra những bằng chứng đáng kể cho thấy thương vụ có khả năng vi phạm luật chống độc quyền và nếu cho phép hoàn tất giao dịch trước khi xét xử, những tác động đối với thị trường và người lao động có thể khó khắc phục.

Paramount phản đối các cáo buộc trên, khẳng định thương vụ là cần thiết để tăng sức cạnh tranh với các tập đoàn công nghệ và dịch vụ phát trực tuyến lớn như Amazon, Apple và Netflix.

(Ảnh: Paramount Global)

Công ty cũng cho biết giao dịch đã được Bộ Tư pháp Mỹ dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump cùng nhiều cơ quan quản lý tại các quốc gia khác thông qua, đồng thời vẫn đặt mục tiêu hoàn tất thương vụ trước cuối tháng 9/2026.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, nếu giao dịch không hoàn tất trước ngày 1/10, Paramount sẽ phải chịu khoản "ticking fee" (phí chậm hoàn tất), tương đương khoảng 7 triệu USD mỗi ngày do giá mua tăng thêm theo từng quý chưa hoàn tất giao dịch. Đây được xem là áp lực tài chính lớn đối với bên mua nếu vụ kiện kéo dài.

Nếu được hoàn tất, công ty hợp nhất sẽ sở hữu nhiều thương hiệu truyền thông và giải trí lớn như HBO, HBO Max, Paramount+, CBS, CNN cùng kho nội dung điện ảnh đồ sộ, dưới sự điều hành của Giám đốc điều hành David Ellison, con trai tỷ phú Larry Ellison. Tuy nhiên, việc thương vụ bị đình hoãn cũng khiến kế hoạch tái cơ cấu, trong đó có tương lai quyền sở hữu và định hướng hoạt động của CNN, tiếp tục bị bỏ ngỏ.

Một số nhà báo và người dẫn chương trình của CNN đã bày tỏ lo ngại về tính độc lập biên tập của đài truyền hình này sau các kế hoạch nhân sự được cho là sẽ được triển khai nếu thương vụ hoàn tất.

Giới phân tích nhận định quyết định ngày 20/7 mới chỉ là bước đầu của cuộc chiến pháp lý. Kết quả phiên điều trần ngày 3/8 về lệnh cấm sơ bộ sẽ có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hoàn tất thương vụ đúng thời hạn, cũng như triển vọng hình thành một trong những tập đoàn truyền thông-giải trí lớn nhất lịch sử Hollywood./.

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