Trung Quốc: Vẻ đẹp dải Ngân Hà trên bầu trời Hắc Long Giang

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Dải Ngân Hà trên bầu trời nhìn từ Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 13/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dải Ngân Hà trên bầu trời nhìn từ Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 13/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dải Ngân Hà trên bầu trời nhìn từ Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 20/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dải Ngân Hà trên bầu trời nhìn từ Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 20/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dải Ngân Hà trên bầu trời nhìn từ Đồng Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 20/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dải Ngân Hà trên bầu trời nhìn từ Đồng Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 20/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dải Ngân Hà trên bầu trời nhìn từ Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 19/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dải Ngân Hà trên bầu trời nhìn từ Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 19/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dải Ngân Hà trên bầu trời nhìn từ huyện Tốn Khắc, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 19/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dải Ngân Hà trên bầu trời nhìn từ huyện Tốn Khắc, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 19/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dải Ngân Hà trên bầu trời nhìn từ Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 20/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dải Ngân Hà trên bầu trời nhìn từ Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 20/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dải Ngân Hà trên bầu trời nhìn từ Đồng Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 20/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dải Ngân Hà trên bầu trời nhìn từ Đồng Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 20/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dải Ngân Hà trên bầu trời nhìn từ Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 21/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dải Ngân Hà trên bầu trời nhìn từ Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 21/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dải Ngân Hà trên bầu trời nhìn từ Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 13/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dải Ngân Hà trên bầu trời nhìn từ Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 13/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dải Ngân Hà trên bầu trời nhìn từ Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 20/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN) ​
Dải Ngân Hà trên bầu trời nhìn từ Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 20/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN) ​
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Trung Quốc: Vẻ đẹp dải Ngân Hà trên bầu trời Hắc Long Giang

Dải Ngân Hà lấp lánh huyền ảo trên bầu trời đêm ở tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. 

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#Trung Quốc #cảnh đẹp Trung Quốc #dải Ngân Hà #Hắc Long Giang Trung Quốc

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