Hàn Quốc cảnh giác trước những thay đổi ở khu vực DMZ

Quân đội và giới chuyên gia Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động cải tạo ở khu vực biên giới với Triều Tiên trong bối cảnh địa hình gần Đường phân giới quân sự (MDL) được cho là đang thay đổi đáng kể, có thể ảnh hưởng đến công tác giám sát và an ninh dọc Khu phi quân sự (DMZ).

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hình ảnh vệ tinh cho thấy dường như đang có một tuyến đường chiến thuật mới được xây dựng ở phía bên kia Đường phân giới quân sự và tiến sát hơn đến đường phân giới này.

Tuyến đường hiện hữu trước đây nằm cách đường phân giới khoảng 300m, nhưng tuyến đường mới được cho là nằm ngay gần khu vực này, giúp việc cơ động tới tiền tuyến trở nên thuận lợi hơn.

Giới chức quân sự Hàn Quốc nhận định việc thay đổi địa hình có thể làm thay đổi điều kiện giám sát và tác chiến tại khu vực biên giới.

Theo đó, quân đội Hàn Quốc có thể phải điều chỉnh việc triển khai các phương tiện trinh sát, giám sát, đồng thời cập nhật dữ liệu tọa độ để phục vụ các phương án ứng phó khi cần thiết.

Một số chuyên gia an ninh cũng cho rằng, sau khi hoàn tất cải tạo khu vực biên giới, phía Triều Tiên có thể sẽ điều chỉnh vị trí các trạm gác hoặc thay đổi cách bố trí lực lượng, qua đó làm gia tăng nguy cơ xảy ra các tình huống ngoài ý muốn tại khu vực giáp ranh.

Bên cạnh đó, giới phân tích nhận định việc điều chỉnh các hoạt động quân sự trong DMZ cần được tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) do vẫn còn những khác biệt về đánh giá đối với một số hoạt động của Triều Tiên và việc thực thi Hiệp định đình chiến./.

Bộ Tư lệnh LHQ phản đối dự luật trao quyền kiểm soát tiếp cận DMZ cho Hàn Quốc Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) cho rằng các dự luật trao quyền kiểm soát tiếp cận DMZ cho Hàn Quốc "hoàn toàn mâu thuẫn" với hiệp định ngừng bắn sau cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).