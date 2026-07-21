Đời sống

Ấn Độ: Sập đường hầm tại dự án thủy điện khiến 9 người thiệt mạng

Vụ sập tại công đường hầm cho dự án thủy điện nhà nước trên sông Teesta khiến 9 người thiệt mạng và 15 người khác bị mắc kẹt, được cho là có thể liên quan đến một vụ nổ.

Phương Oanh

Ngày 21/7, ít nhất 9 người thiệt mạng và 15 người khác bị mắc kẹt sau vụ sập đường hầm xảy ra trước đó một ngày tại một dự án thủy điện đang xây dựng ở vùng Đông Bắc Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra tại bang miền núi Sikkim thuộc dãy Himalaya, nơi các công nhân đang thi công đường hầm cho dự án thủy điện nhà nước trên sông Teesta.

Ông Rajiv Roka, Giám đốc Cơ quan Quản lý Thảm họa bang Sikkim, cho biết lực lượng cứu hộ ước tính có khoảng 25-27 người bị mắc kẹt trong đường hầm và đã tìm thấy 9 thi thể.

Nguyên nhân vụ sập được cho là có thể liên quan đến một vụ nổ, song lý do chính xác vẫn đang được điều tra. Khu vực này những ngày gần đây hứng chịu mưa lớn.

Theo ông Roka, cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn gốc vụ nổ do sự việc xảy ra sâu bên trong đường hầm.

Công tác cứu hộ hiện gặp nhiều khó khăn do khí methane độc hại rò rỉ từ các cấu trúc đá ngầm, khiến chỉ những đội cứu hộ được trang bị thiết bị cung cấp ôxy mới có thể tiếp cận khu vực bên trong đường hầm. Ông Roka cho biết lượng khí methane tích tụ rất lớn.

Một đội chuyên trách được đào tạo về xử lý tai nạn hầm mỏ đã được điều động tới hỗ trợ công tác cứu hộ.

Các vụ tai nạn tại những công trình xây dựng quy mô lớn thường xảy ra tại Ấn Độ. Các nhà hoạt động môi trường cảnh báo việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng quá mức đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra thảm họa tại các khu vực có hệ sinh thái mong manh.

Năm 2023 có 41 công nhân từng được giải cứu sau 17 ngày mắc kẹt trong một hầm đường bộ bị sập tại bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Sập hầm #Rò rỉ khí #Khí methane #Thủy điện Ấn Độ
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