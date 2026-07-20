Maroc xây thêm nhiều cơ sở lưu trú phục vụ du khách tại World Cup 2030

Maroc đặt mục tiêu có thêm 60.000 phòng khách sạn vào thời điểm đồng đăng cai World Cup 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu du khách và tận dụng hiệu ứng từ sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Bộ trưởng Du lịch Maroc, bà Fatim-Zahra Ammor, cho biết World Cup 2030 là "động lực thúc đẩy" chứ không phải mục tiêu cuối cùng của chiến lược phát triển du lịch nước này.

Sau khi trở thành đội tuyển châu Phi và Arab đầu tiên lọt vào bán kết World Cup 2022 tại Qatar, Maroc đã thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế. Chính phủ nước này kỳ vọng chuyển hóa hiệu ứng đó thành động lực tăng trưởng lâu dài cho ngành du lịch, lĩnh vực tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động và đóng góp khoảng 7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Để chuẩn bị cho World Cup 2030, Maroc đang đầu tư khoảng 20 tỷ USD cho hệ thống hạ tầng, bao gồm đường sắt, đường bộ, sân bay, sân vận động và các công trình đô thị.

Maroc sẽ đồng đăng cai giải đấu cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, song số trận đấu cụ thể mỗi nước đăng cai vẫn chưa được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) quyết định.

Theo số liệu chính thức, trong 4 năm qua, Maroc đã bổ sung 45.000 phòng khách sạn, nâng tổng công suất lưu trú lên hơn 300.000 phòng.



Năm 2025, Maroc đã đón gần 20 triệu lượt khách quốc tế, trở thành điểm đến du lịch đông khách nhất châu Phi. Nước này đặt mục tiêu thu hút 26 triệu lượt khách vào năm 2030.

Ngân hàng Trung ương Maroc dự báo doanh thu từ du lịch sẽ đạt mức kỷ lục khoảng 17 tỷ USD vào năm 2027, tăng so với con số 14,5 tỷ USD năm 2025. Sự gia tăng các đường bay từ châu Âu tới đất nước Bắc Phi này cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng của ngành du lịch.

Theo Bộ trưởng Ammor, giai đoạn phát triển tiếp theo sẽ tập trung mở rộng thị trường khách từ Trung Quốc, Mỹ và Trung Đông bằng cách tăng cường kết nối hàng không.

Bên cạnh đó, Maroc cũng hướng tới đa dạng hóa các điểm đến, giảm sự phụ thuộc vào những địa danh nổi tiếng từ lâu như Marrakech và Agadir.

Thủ đô Rabat được định hướng trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch hội nghị, hội thảo. Bà Ammor nhấn mạnh các khoản đầu tư hiện nay hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị bền vững cho ngành du lịch Maroc sau khi World Cup 2030 kết thúc./.

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