Xung đột tại Mali diễn biến phức tạp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, quân đội Mali ngày 18/7 cho biết đã phát động chiến dịch phản công sau khi một đoàn xe quân sự bị các tay súng phục kích tại vùng Gao, miền Bắc nước này, trong bối cảnh tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp và xung đột giữa lực lượng chính phủ với các nhóm vũ trang gia tăng.



Theo thông báo của quân đội Mali, vụ tấn công xảy ra khi đoàn xe di chuyển từ thị trấn chiến lược Anefis đến thành phố Gao, bị phục kích gần khu vực Tabankort.

Quân đội xác nhận giao tranh vẫn đang diễn ra, song chưa công bố thương vong cụ thể. Nhà chức trách cũng cho biết lực lượng đồng minh đi cùng đoàn xe cũng bị tấn công.



Trong khi đó, cả Nhóm Hỗ trợ Hồi giáo và Người Hồi giáo (JNIM) – tổ chức có liên quan tới mạng lưới al-Qaeda – và Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA) đều thừa nhận thực hiện vụ phục kích.

Hai nhóm này khẳng định đã gây thiệt hại lớn về nhân lực và khí tài cho quân đội Mali, song các thông tin này hiện chưa được xác minh độc lập.



Một nguồn tin quân sự tại Gao cho biết đây là một vụ phục kích được chuẩn bị từ trước và giao tranh vẫn tiếp diễn. Truyền thông quốc tế cũng đưa tin FLA công bố hình ảnh và video được cho là ghi lại cảnh bắt giữ nhiều binh sĩ Mali sau vụ tấn công. Tuy nhiên, tính xác thực của các hình ảnh này chưa được các nguồn độc lập kiểm chứng.



Vụ việc diễn ra chỉ hơn 1 tuần sau khi quân đội Mali tuyên bố giành lại quyền kiểm soát thị trấn Anefis trong chiến dịch ngày 10/7. Trước đó, thị trấn này đã rơi vào tay liên minh giữa FLA và JNIM sau nhiều ngày giao tranh ác liệt. Quân đội Mali cho biết chiến dịch tái chiếm khiến khoảng 30 binh sĩ thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương.



Mali rơi vào khủng hoảng an ninh kéo dài hơn 1 thập kỷ, khi các lực lượng ly khai tại miền Bắc và các tổ chức cực đoan liên kết với al-Qaeda cũng như tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) liên tục mở rộng hoạt động.

Theo các tổ chức nhân đạo quốc tế, xung đột đã khiến hơn 5 triệu người, tương đương gần 20% dân số Mali, cần hỗ trợ nhân đạo, đồng thời tiếp tục đe dọa ổn định của khu vực Sahel và Tây Phi./.

Mali: Nhóm vũ trang có liên hệ với al-Qaeda tăng hoạt động quân sự quanh thủ đô JNIM đã thiết lập nhiều trạm kiểm soát trên các tuyến đường huyết mạch dẫn vào Bamako, làm dấy lên lo ngại thủ đô của Mali có thể bị cô lập hoặc phong tỏa nếu tình hình tiếp tục leo thang.

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