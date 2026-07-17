Xung đột tại CHDC Congo tiếp diễn, nguy cơ bất ổn lan rộng ở khu vực Hồ Lớn

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, bạo lực tiếp tục leo thang tại miền Đông Cộng hòa dân chủ Congo khi các vụ tấn công của lực lượng vũ trang và tình trạng di dời dân cư kéo dài làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại khu vực Hồ Lớn châu Phi, đồng thời đặt ra thách thức lớn đối với các nỗ lực hòa giải và ổn định tình hình của cộng đồng quốc tế.

Theo các nguồn tin địa phương, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong 3 vụ tấn công riêng rẽ, xảy ra từ ngày 12-15/7, tại vùng Beni, tỉnh Bắc Kivu.

Các cuộc tấn công được cho là do các tay súng thuộc nhóm Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) tiến hành nhằm vào các khu dân cư, khiến nhiều ngôi nhà bị đốt phá và buộc người dân phải tiếp tục rời bỏ nơi ở để tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn hơn.

ADF là nhóm vũ trang có nguồn gốc từ Uganda, hoạt động tại miền Đông Cộng hòa dân chủ Congo từ cuối thập niên 90 của thế kỷ trước.

Trong những năm gần đây, tổ chức này tuyên bố liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và trở thành một trong những nhóm cực đoan nguy hiểm nhất tại khu vực Trung Phi.

ADF thường xuyên thực hiện các vụ tấn công nhằm vào dân thường tại các tỉnh Bắc Kivu và Ituri, gây thương vong lớn và làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh vốn kéo dài nhiều năm tại khu vực này.

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng nhân đạo tại miền Đông Cộng hòa dân chủ Congo cũng chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Tại thành phố Uvira thuộc tỉnh Nam Kivu, nhiều người dân phải sơ tán cho biết họ đang dần mất hy vọng có thể sớm trở về nhà sau khi thời hạn Mỹ yêu cầu Rwanda rút quân và chấm dứt hỗ trợ lực lượng nổi dậy M23 đã hết hiệu lực nhưng tình hình thực địa chưa có chuyển biến rõ rệt.

Uvira là thành phố chiến lược nằm bên bờ hồ Tanganyika, giữ vai trò là đầu mối giao thương quan trọng giữa Cộng hòa dân chủ Congo với Burundi và Tanzania. Khu vực này từng chứng kiến các đợt giao tranh dữ dội giữa quân đội Congo và lực lượng M23, khiến hàng chục nghìn người phải di dời trong những tháng gần đây.

M23 hiện là một trong những nhóm vũ trang có ảnh hưởng lớn nhất tại miền Đông Cộng hòa dân chủ Congo. Chính quyền Kinshasa cùng nhiều nước phương Tây và Liên hợp quốc cáo buộc Rwanda hỗ trợ lực lượng này, trong khi Kigali nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên.

Căng thẳng giữa hai nước láng giềng đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực Hồ Lớn châu Phi.

Theo các tổ chức nhân đạo quốc tế, cuộc xung đột kéo dài tại miền Đông Cộng hòa dân chủ Congo đã tạo ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới hiện nay.

Hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong khi nhiều khu vực đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, dịch vụ y tế và điều kiện vệ sinh cơ bản.

Giới quan sát nhận định việc các vụ tấn công của ADF vẫn tiếp diễn song song với sự bế tắc trong tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến M23 cho thấy môi trường an ninh tại miền Đông Cộng hòa dân chủ Congo vẫn hết sức mong manh.

Nếu không đạt được những bước tiến thực chất trong đối thoại chính trị và hợp tác khu vực, tình trạng bạo lực và di dời dân cư có nguy cơ tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng phát triển kinh tế-xã hội của Cộng hòa dân chủ Congo cũng như sự ổn định của toàn bộ khu vực Trung và Đông Phi./.

Liên minh châu Phi lên án vụ khủng bố đẫm máu ở CHDC Congo Liên minh châu Phi (AU) ngày 10/9 đã lên án cuộc tấn công của các tay súng liên kết với tổ chức IS tự xưng ở khu vực miền Đông bất ổn của Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến 71 người thiệt mạng.