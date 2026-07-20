Ít nhất 8 người thiệt mạng do giẫm đạp tại Burundi

AFP dẫn thông tin ngày 19/7 từ nhà chức trách Burundi, ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp trong một buổi lễ truyền giáo ở Bujumbura, thành phố lớn nhất của quốc gia châu Phi này.

Hàng nghìn người đã tới dự buổi lễ để nghe bài thuyết giảng của nhà thuyết giáo nổi tiếng Burundi Chris Ndikumana, người có kênh YouTube đạt hơn một triệu lượt đăng ký.

“Có quá đông người và ai cũng muốn ra về cùng lúc sau khi sự kiện kết thúc,” một giáo viên tại Trường Kỹ thuật Kamenge - nơi tổ chức buổi lễ - chia sẻ với AFP.

Cảnh sát cho biết ít nhất 8 tín đồ đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Ban tổ chức hiện chưa đưa ra bình luận công khai nào về vụ việc.

Các nhà thờ Tin lành đang phát triển nhanh chóng trên khắp châu Phi và một số sự kiện tôn giáo quy mô lớn đã kết thúc bằng những vụ giẫm đạp chết người trong những năm gần đây.

Tại quốc gia láng giềng Tanzania, ít nhất 20 người đã tử vong vào năm 2020 sau khi đám đông xô đẩy nhau để tranh giành “dầu thánh” do một nhà thuyết giáo phân phát, trong khi một vụ chen lấn sau một buổi truyền đạo tại Liberia năm 2022 cũng khiến 29 người thiệt mạng./.

Ấn Độ: Giẫm đạp tại một sự kiện tôn giáo khiến nhiều người bị thương Vụ việc xảy ra tại khu vực Puri của bang Odisha trong một sự kiện tôn giáo thường niên diễn ra vào đầu ngày với rất đông người tham gia.