Đời sống

Ít nhất 8 người thiệt mạng do giẫm đạp tại Burundi

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp trong một buổi lễ truyền giáo ở Bujumbura, thành phố lớn nhất của Burundi.

AFP dẫn thông tin ngày 19/7 từ nhà chức trách Burundi, ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp trong một buổi lễ truyền giáo ở Bujumbura, thành phố lớn nhất của quốc gia châu Phi này.

Hàng nghìn người đã tới dự buổi lễ để nghe bài thuyết giảng của nhà thuyết giáo nổi tiếng Burundi Chris Ndikumana, người có kênh YouTube đạt hơn một triệu lượt đăng ký.

“Có quá đông người và ai cũng muốn ra về cùng lúc sau khi sự kiện kết thúc,” một giáo viên tại Trường Kỹ thuật Kamenge - nơi tổ chức buổi lễ - chia sẻ với AFP.

Cảnh sát cho biết ít nhất 8 tín đồ đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Ban tổ chức hiện chưa đưa ra bình luận công khai nào về vụ việc.

Các nhà thờ Tin lành đang phát triển nhanh chóng trên khắp châu Phi và một số sự kiện tôn giáo quy mô lớn đã kết thúc bằng những vụ giẫm đạp chết người trong những năm gần đây.

Tại quốc gia láng giềng Tanzania, ít nhất 20 người đã tử vong vào năm 2020 sau khi đám đông xô đẩy nhau để tranh giành “dầu thánh” do một nhà thuyết giáo phân phát, trong khi một vụ chen lấn sau một buổi truyền đạo tại Liberia năm 2022 cũng khiến 29 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)
#giẫm đạp #sự kiện tôn giáo Burundi
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành ghép tim do nữ sinh viên 22 tuổi hiến tặng. (Ảnh: TTXVN phát)

Cô gái hiến tạng hồi sinh nhiều cuộc đời

Trong 1 ngày, các bác sỹ BV Đại học Y dược TP.HCM thực hiện 1 ca phẫu thuật lấy tạng và 4 ca ghép tạng từ nguồn tạng hiến của một nữ sinh viên 22 tuổi, giúp hồi sinh 4 cuộc đời mắc bệnh hiểm nghèo.

Tiếp tế thực phẩm cho những gia đình bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Nghĩa đồng bào hướng về tâm lũ Mường Than

Sau lũ dữ, Mường Than vẫn còn ngổn ngang bùn đất và mất mát, nhưng sự chung sức của lực lượng cứu hộ cùng những tấm lòng từ khắp mọi miền đang tiếp thêm niềm tin để người dân sớm tái thiết cuộc sống.