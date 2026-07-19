Israel mở rộng vai trò "bác sỹ hề" sau xung đột, hỗ trợ phục hồi tâm lý

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, nước này đang trở thành một trong những quốc gia đi đầu thế giới trong việc ứng dụng mô hình "bác sỹ hề" (medical clown) vào chăm sóc sức khỏe, đặc biệt trong điều trị trẻ em và hỗ trợ phục hồi tâm lý cho các nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi xung đột.

Theo các chuyên gia y tế Israel, hiện nước này có hai hệ thống “bác sỹ hề” hoạt động chuyên nghiệp là Dream Doctors và Simchat Halev. Trong đó, Dream Doctors bố trí khoảng 100 “bác sỹ hề” làm việc toàn thời gian tại hơn 30 bệnh viện trên cả nước, tham gia trực tiếp cùng các êkíp y tế trong phòng mổ, khoa ung bướu, khoa ghép tạng, phục hồi chức năng và điều trị sang chấn tâm lý. Đây được xem là mô hình tiên phong trên thế giới khi "bác sỹ hề" trở thành một thành viên của nhóm điều trị thay vì chỉ tham gia các hoạt động giải trí.

Israel cũng là quốc gia đầu tiên xây dựng chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành “bác sỹ hề” tại Đại học Haifa. Chương trình kết hợp các kiến thức về nghệ thuật biểu diễn, tâm lý học, giao tiếp trị liệu và kỹ năng phối hợp với đội ngũ y tế nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ người bệnh.

Sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 do phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza tiến hành và các cuộc xung đột kéo dài, vai trò của “bác sỹ hề” tại Israel được mở rộng đáng kể.

Ngoài bệnh viện, lực lượng này còn tham gia hỗ trợ điều trị cho binh sĩ bị thương, trẻ em và người dân bị sang chấn tâm lý, các gia đình con tin cũng như những người phải sơ tán khỏi khu vực chiến sự. Một số bệnh viện tại Israel đã đưa bác sỹ hề vào quy trình tiếp nhận ban đầu đối với bệnh nhân bị sốc tâm lý sau các vụ tấn công bằng tên lửa.

Nhiều nghiên cứu quốc tế cũng ghi nhận hiệu quả của phương pháp này. Một phân tích tổng hợp công bố năm 2024 trên 15 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên với hơn 2.200 trẻ em cho thấy sự hiện diện của “bác sỹ hề” giúp giảm đáng kể mức độ lo âu, đau đớn và thời gian khóc trong quá trình thực hiện các thủ thuật y khoa.

Một nghiên cứu tại Israel cũng cho thấy trẻ em được “bác sỹ hề” đồng hành khi lấy máu có thời gian khóc giảm khoảng 2/3 so với nhóm không được hỗ trợ.

Giới chuyên môn nhận định mô hình này không thay thế các phương pháp điều trị y khoa hay tâm lý truyền thống nhưng đang trở thành một liệu pháp bổ trợ hiệu quả, góp phần giảm căng thẳng, tăng khả năng hợp tác của bệnh nhân và thúc đẩy quá trình phục hồi, đặc biệt đối với trẻ em và những người chịu sang chấn sau xung đột./.

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