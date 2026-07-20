Thanh thiếu niên trộm cắp "tấn công bầy đàn" bùng nổ tại các siêu thị Australia

Một chiến thuật trộm cắp mới đầy nguy hiểm với tên gọi “tấn công bầy đàn” đang bùng phát tại Australia. Các chuyên gia cảnh báo xu hướng này có nguy cơ đẩy nhiều nhân viên trong ngành bán lẻ vào tình thế nguy hiểm.



Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, chiến thuật “tấn công bầy đàn” thường do những nhóm đông thanh thiếu niên mặc áo trùm đầu thực hiện. Chúng đồng loạt tràn vào các cửa hàng rượu bia, siêu thị hoặc cửa hàng điện tử, dùng số đông để áp đảo nhân viên rồi nhanh chóng ôm hàng hóa tháo chạy.



Cựu Giám đốc Cảnh sát Hình sự bang New South Wales (NSW), ông Robert Critchlow, đánh giá hành vi tấn công theo nhóm này đang ngày càng phổ biến và được kích động mạnh mẽ trên các mạng xã hội thông qua các cảnh quay video "khoe chiến tích" nhằm thu hút sự chú ý.



Xu hướng bạo động mới khiến nhiều nhân viên bán lẻ rơi vào trạng thái sợ hãi và dễ bị tổn thương, khi phần lớn họ được hướng dẫn không can thiệp. Thư ký Hiệp hội Bán lẻ bang NSW, ông Bernie Smith, cảnh báo đây không phải là loại hình tội phạm không có nạn nhân, vì các vụ tấn công để lại những tổn thương tâm lý sâu sắc cho người lao động.



Mối lo ngại lớn nhất hiện nay tập trung vào các cửa hàng bán rượu bia, nơi phần lớn nhân viên tuyến đầu là thanh thiếu niên hoặc người trẻ mới đi làm lần đầu.

Nhân viên tại đây thường bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: nếu để các đối tượng tự do rời đi sẽ vô tình khuyến khích hành vi trộm cắp tiếp diễn, nhưng nếu đứng ra ngăn cản sẽ cực kỳ nguy hiểm bởi có thể bị các đối tượng tấn công. Do đó, Hiệp hội Bán lẻ bang NSW không khuyến khích hội viên đối đầu trực tiếp với tội phạm.



Theo ông Bernie Smith, tình trạng thiếu nhân viên kinh niên, thiếu nhân viên an ninh chuyên nghiệp và cửa hàng được bố trí quá thông thoáng đã vô tình tạo kẽ hở cho tội phạm dễ dàng ra vào nhanh chóng và khiến các nhà bán lẻ trở nên yếu thế trước các cuộc tấn công phối hợp.

Cựu Giám đốc cảnh sát Robert Critchlow cảnh báo đa số thủ phạm đều là trẻ em hoặc trẻ vị thành niên, làm dấy lên nghi vấn về tính răn đe của các khung pháp lý hiện hành.

Ông chỉ ra rằng nhiều vụ việc thực chất là cướp tài sản nghiêm trọng chứ không đơn thuần là trộm cắp, do các đối tượng đi theo nhóm, gây khủng hoảng tâm lý và sẵn sàng dùng hung khí để tẩu thoát.



Mặc dù Đạo luật về tội phạm vị thành niên của Australia hướng tới việc giáo dục thay vì áp đặt tiền án suốt đời, nhưng một số đối tượng đang lợi dụng kẽ hở này của hệ thống pháp luật.

Trước làn sóng tội phạm gia tăng, nhiều nhà bán lẻ tại Australia đã buộc phải áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn, bao gồm khóa cửa kiểm soát lượng khách ra vào.

Chính quyền các địa phương cũng bắt đầu nhắm vào môi trường mạng để xử lý tận gốc vấn đề bằng cách loại bỏ các bài đăng trên mạng xã hội có nội dung cổ xúy hành vi trộm cắp hoặc kích động tội phạm bắt chước theo./.

Hàng loạt hồ sơ y tế bị đánh cắp trong vụ tấn công mạng tại Australia Dữ liệu bị tin tặc đánh cắp bao gồm tên tuổi, địa chỉ, thông tin liên lạc, hồ sơ bảo hiểm y tế công và tư nhân, cùng các tài liệu chuyên môn nhạy cảm như sổ khám bệnh, giấy chuyển tuyến điều trị.

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