Lật thuyền ở Nigeria khiến 6 người thiệt mạng và 34 người mất tích

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/7, giới chức Nigeria cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 34 người mất tích sau khi một chiếc thuyền gỗ bị lật tại bang Jigawa, miền Bắc nước này.



Vụ tai nạn xảy ra tối 19/7 tại Malamawar Yan Dutse, thuộc khu vực chính quyền địa phương Ringim. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn.

Người phát ngôn cảnh sát bang Jigawa cho biết các thợ lặn địa phương và lực lượng tình nguyện đã phối hợp với lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân - những nông dân và lao động địa phương đang trên đường trở về nhà.

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp bang Jigawa cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy chiếc thuyền chở khoảng 40 người, gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã bị quá tải trước khi bất ngờ bị lật.



Tai nạn đường thủy xảy ra khá phổ biến tại Nigeria, chủ yếu do tình trạng chở quá số người quy định, thời tiết bất lợi và sai sót trong quá trình vận hành./.

Lật thuyền ở Đông Bắc Nigeria khiến 26 người thiệt mạng Chiếc thuyền thô sơ chở những người nông dân và ngư dân, đang trên hành trình từ bang Jigawa đến bang Yobe, bất ngờ lật úp và chìm xuống nước khiến ít nhất 26 người chết và 14 người mất tích.