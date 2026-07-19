Nghĩa đồng bào hướng về tâm lũ Mường Than

Những ngày qua, lũ dữ đổ về xã Mường Than (Lai Châu) gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong hoàn cảnh khó khăn này, đồng bào lại hướng về Mường Than, hỗ trợ bà con vùng lũ vơi bớt phần nào mất mát, đau thương, vực dậy để tiếp tục ổn định cuộc sống.

Bản Chít tan hoang sau lũ dữ

19/7 - ngày thứ 3 sau khi xảy ra lũ quét, nước lũ trên cánh đồng Mường Than rút dần nhưng bùn đất vẫn phủ kín nhiều ngôi nhà ở “tâm lũ” bản Chít (xã Mường Than). Tiếng máy xúc, tiếng cuốc xẻng cùng tiếng gọi nhau của lực lượng cứu hộ vẫn không ngừng vang lên.

Những ngôi nhà 2 tầng khang trang, kiên cố giờ đây chỉ còn nền đất ngổn ngang gỗ mục, mái tôn, đồ đạc vùi lấp trong bùn. Nhiều gia đình trắng tay khi những gì tích góp cả đời đã bị cuốn trôi theo dòng lũ dữ.

Trên nền nhà trống không của mình, chị Vàng Thị Hằng, một người dân ở bản Chít đang cố tìm kiếm xung quanh để nhặt lại vài vật dụng còn sót lại trong đống bùn đất.

Khóe mắt đỏ hoe, chị Hằng chia sẻ, chưa bao giờ thấy lũ lớn như thế. Thấy nước đổ vào nhà, 5 người gia đình chị chỉ kịp chạy sang nhà hàng xóm bên cạnh, sau đó trèo lên tầng 2 và thoát ra ngoài. Khi chị nhìn lại thì thấy một loạt nhà mặt đường đổ sập hết. Gia đình chị giờ không còn gì đáng giá...

Thẫn thờ đứng trước ngôi nhà của mình, anh Lò Văn Tiêng vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhà của gia đình anh đến nền nhà còn bị lũ cuốn bay, chỉ còn lại ngổn ngang bùn đất và những gốc, rễ cây trôi dạt về.

Anh Tiêng cho biết, cả gia đình anh may chạy thoát ra được phía sau nhà 2 tầng bên cạnh rồi chạy lên chỗ an toàn. Giờ đây nguyện vọng lớn nhất của gia đình là được hỗ trợ để xây lại nhà hoặc có chỗ tái định cư để ổn định cuộc sống.

Các phương tiện máy móc tập trung san gạt cây cối, đất đá góp phần thông đường tạm thời cho nhân dân đi lại. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Chỉ trong thời gian ngắn, cơn lũ dữ đã cuốn sập 19 ngôi nhà dọc Quốc lộ 32 cùng tài sản, vật dụng, đồ đạc… của người dân. Khung cảnh tan hoang, mất mát phủ rộng khiến ai cũng xót xa. Chen lẫn tiếng máy ủi, máy xúc đang khẩn trương cứu hộ, cứu nạn là những tiếng gọi của những gia đình có người thân mất tích.

Vợ của anh Lò Văn Yên là chị Lường Thị Xương hiện mất tích chưa tìm thấy.

Anh Yên kể, vợ anh bị liệt hai chân. Mưa lớn nên anh đi kiểm tra cống nước nhưng thấy lũ lớn đã vội quay về nhưng đến nhà thì vợ anh đã bị lũ cuốn ngay trước mắt. Bản thân anh cũng bị lũ cuốn trôi nhưng may mắn được lực lượng cứu hộ giải cứu, đưa đến nơi an toàn.

Đến thời điểm này, mưa lũ tại xã Mường Than đã làm 8 người thiệt mạng và mất tích, 8 người bị thương, 29 hộ dân bị thiệt hại về nhà ở, hơn 400 ha lúa và hoa màu bị cuốn trôi, nhiều tuyến bị sạt lở, ách tắc. Tổng thiệt hại ước tính trên 120 tỷ đồng.

Đoàn kết, sẻ chia trong gian khó

Ngay từ những phút đầu tiên khi lũ dữ tràn về, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng đội ngũ y tế, đoàn viên thanh niên đã không quản ngại hiểm nguy thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Nhà chị Lò Thị Huyền ở bản Noong Thăng (xã Mường Than) bị lũ tàn phá nặng nề. Trong khoảnh khắc sinh tử, cam go nhất, các chiến sỹ bộ đội đã có mặt kịp thời để đưa gia đình chị đến nơi an toàn.

Đôi mắt đỏ hoe, chị Huyền kể lại, lũ quét tràn qua, đất sạt từ phía trên xuống, nước xiết bao trùm hai bên nhà, ba mẹ con chị bị kẹt bên trong nhưng rất may có bộ đội đến ứng cứu kịp thời.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, nghĩa tình đồng bào, các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn đã quên đi những hiểm nguy, lao vào tâm lũ để cứu người, di dời tài sản, tìm kiếm nạn nhân và sau đó là hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa.

Các đoàn từ thiện tiếp tế nhu yếu phẩm tại Mường Than. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Hơn 700 cán bộ, chiến sỹ cùng lực lượng tại chỗ đã được huy động đến vùng lũ để khẩn trương giúp dân, cứu hộ cứu nạn.

Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu cho biết, ngay khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy đã cử hơn 300 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tâm lũ Mường Than.

Trong 2 ngày 18 và 19/7, đơn vị tiếp tục tăng cường lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả. Tại hiện trường tình hình vẫn phức tạp, đơn vị đã tăng cường chó nghiệp vụ cùng với các lực lượng quyết tâm tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích.

Các lực lượng chức năng đã sơ tán gần 1.000 người dân đến nơi an toàn và đảm bảo công tác hậu cần phục vụ cho bà con tránh lũ.

Cùng với quân đội, lực lượng Công an tỉnh cũng được huy động tối đa để tham gia cứu hộ, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Đại tá Khoàng Văn Thương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Công an tỉnh nhanh chóng cử những lực lượng tinh nhuệ nhất đến hiện trường để khẩn trương cứu người và di dời tài sản của nhân dân; tăng cường nhân lực, vật lực và phương tiện để dồn lực giúp dân, cứu hộ cứu nạn và tìm kiếm người mất tích.

Chiều 18/7, toàn bộ các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở ở bản Chít đã được di dời đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, gần 120 hộ dân với 1.256 nhân khẩu của bản Noong Thăng cũng được di dời đến nơi an toàn để tránh nguy cơ sạt lở.

Không chỉ có lực lượng chức năng, từ khắp nơi trong tỉnh, những chuyến xe nghĩa tình vẫn nối nhau hướng về Mường Than. Từ Phú Thọ, vượt hàng trăm km, Đội tìm kiếm cứu nạn cứu hộ 0 đồng Phú Thọ với 25 người đã có mặt ở Lai Châu.

Anh Hà Minh Tân, Đội trưởng cho biết, hiện có 15 thành viên đang cứu hộ ngoài hiện trường. Những người còn lại đang bốc hàng cứu trợ cho bà con gồm nhu yếu phẩm, lương khô, mì gói, cháo, nước lọc, một số đồ ăn liền, quần áo và tiền mặt.

Lực lượng Quân đôi tiếp tục huy động lực lượng cán bộ chiến sỹ tăng cường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Theo ông Đường Minh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than, đến thời điểm này, nhiều nhà hảo tâm và nhân dân các nơi gửi nhu yếu phẩm cũng như tiền ủng hộ bà con.

Lũ dữ đã trôi qua nhưng chặng đường phía trước của Mường Than còn trĩu nặng những gian truân. Những cánh đồng lúa bạt ngàn sẽ phải cải tạo và gieo cấy lại từ đầu; những ngôi nhà mới sẽ phải dựng lên từ những nền đất còn ngổn ngang bùn đá.

Thế nhưng, giữa bùn lầy của tâm lũ, tình người ấm áp, sự dấn thân của các lực lượng cứu hộ và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị sẽ là năng lượng để Mường Than đứng dậy từ trong đổ nát, gieo lại niềm tin và hồi sinh mảnh đất biên cương Tổ quốc./.

Người dân Mường Than nỗ lực ổn định cuộc sống sau lũ dữ Cơn lũ dữ đã rút đi nhưng những mất mát còn hiện hữu ở nhiều bản làng xã Mường Than tỉnh Lai Châu chưa thể thống kê hết.