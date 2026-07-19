Xã hội

Đồng Nai tăng cường lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, khẩn thiết tìm nhân chứng

Sau khi phát hiện hai vị trí mộ tập thể cùng nhiều di vật tại khu vực tìm kiếm, lực lượng tham gia đã được tăng cường lên 65 cán bộ, chiến sỹ cùng 6 máy xúc để mở rộng phạm vi khảo sát.

Đậu Tất Thành
Tại hiện trường, các cán bộ, chiến sỹ làm việc liên tục trong điều kiện thời tiết nắng nóng. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN).
Tại hiện trường, các cán bộ, chiến sỹ làm việc liên tục trong điều kiện thời tiết nắng nóng. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN).

Ngày 19/7, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai đã kiểm tra hiện trường, khảo sát công tác chuẩn bị lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực xã Minh Đức, dự kiến diễn ra vào ngày 26/7.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, sau khi phát hiện hai vị trí mộ tập thể cùng nhiều di vật tại khu vực tìm kiếm, lực lượng tham gia đã được tăng cường lên 65 cán bộ, chiến sỹ cùng 6 máy xúc để mở rộng phạm vi khảo sát.

Đến nay, Đội K72 đã mở rộng tìm kiếm trên diện tích hàng nghìn mét vuông và phát hiện thêm một vị trí nghi có mộ liệt sỹ.

Tại hiện trường, các cán bộ, chiến sỹ làm việc liên tục trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Mỗi gầu đất sau khi máy xúc đưa lên đều được lực lượng tìm kiếm kiểm tra kỹ bằng cuốc, bay và thủ công nhằm tránh bỏ sót di vật hoặc hài cốt. Tại các vị trí nghi có hài cốt, cán bộ, chiến sỹ tiến hành đào sâu khoảng 1,2m để rà soát từng lớp đất.

Trước đó, từ ngày 15/7, Đội K72 đã phát hiện hai vị trí mộ tập thể cùng nhiều di vật nằm sâu dưới lòng đất gồm một khẩu súng AK, sáu cây bút, hai bình tông, bốn đôi dép cao su, cùng nhiều mảnh tăng võng và dây đai lưng.

Đặc biệt, một cây bút mực khắc dòng chữ "Tiến Quy" cùng hình đôi chim bồ câu vẫn còn khá rõ nét, được xác định là kỷ vật có giá trị phục vụ công tác xác minh thông tin liệt sỹ.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong cho biết Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức chia ca, chia kíp làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm để mở rộng phạm vi tìm kiếm, phấn đấu sớm quy tập các hài cốt liệt sỹ, đưa về an táng trang trọng tại nghĩa trang liệt sỹ.

Cùng ngày, các đơn vị liên quan đã khảo sát phương án bố trí đường cơ động, khu vực đỗ xe, nhà bạt và các hạng mục phục vụ lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, bảo đảm buổi lễ diễn ra theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 18/7, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 đã kiểm tra công tác chuẩn bị và yêu cầu các đơn vị bảo đảm chu đáo về an ninh, an toàn, cơ sở vật chất phục vụ buổi lễ.

Để phục vụ công tác tìm kiếm, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai tiếp tục phát đi thông báo khẩn thiết tìm nhân chứng. Do sau hơn nửa thế kỷ, sơ đồ mộ chí đã thất lạc, địa hình khu vực thay đổi nhiều bởi hoạt động canh tác, việc xác định vị trí và quy mô khu chôn cất gặp nhiều khó khăn.

Ban Chỉ đạo 515 kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, những người từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc an táng bộ đội tại khu vực xã Minh Đức giai đoạn 1968-1975; thân nhân, đồng đội của liệt sỹ mang tên "Tiến Quy" hoặc có thông tin liên quan đến kỷ vật là cây bút khắc tên "Tiến Quy"; cùng những người biết thông tin về các vị trí hầm hào, công sự hoặc nơi chôn cất cũ tại khu vực rừng cao su, đồi thấp ở xã Minh Đức cung cấp thông tin để phục vụ công tác quy tập hài cốt liệt sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
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