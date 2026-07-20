Phê bình hàng loạt đơn vị vì chậm tiến độ dự án tái định cư vùng thiên tai

Hàng loạt đơn vị, địa phương tại Gia Lai bị Ủy ban Nhân dân tỉnh phê bình do chậm triển khai các dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai, trong khi địa phương đã bước vào mùa mưa bão, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với nhiều hộ dân vẫn sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét và ngập lụt.

Theo đó, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã An Hòa, Phù Mỹ Đông, Cát Tiến, Đề Gi, Ia Hiao cùng các đơn vị liên quan bị phê bình do chưa đáp ứng yêu cầu theo Phương án số 02/PA-UBND về bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh, đến ngày 30/6/2026, trong tổng số 980 hộ thuộc diện bố trí, ổn định dân cư, mới có 161 hộ được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, đạt 16,43%; 245 hộ được bốc thăm, giao đất và chỉ 31 hộ hoàn thành di dời vào khu tái định cư.

Tiến độ thi công hạ tầng tại nhiều khu tái định cư còn chậm, chưa hoàn thành các hạng mục thiết yếu như san nền, đường giao thông, cấp điện, cấp nước, cắm mốc, phân lô nên chưa đủ điều kiện để giao đất, xây dựng nhà ở cho người dân.

Trong đó, nhiều dự án, phương án đặc biệt chậm như tại khu tái định cư Phù Mỹ Đông còn 3ha mặt bằng nơi ở mới chưa được bàn giao, hạ tầng mới đạt khoảng 21% khối lượng. Tại khu vực Mỹ An, mới kiểm đếm được 38/57 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường.

Khu tái định cư Trung Lương (xã Cát Tiến) chưa hoàn thành kiểm đếm, chưa phê duyệt phương án bồi thường nơi ở cũ. Dự án tái định cư thôn Trà Cong (xã An Hòa) chậm cả thi công hạ tầng, kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường.

Ngoài ra, các dự án tại Ia Hiao, Uar và Ia Dreh cũng chậm ở các khâu kiểm đếm, lập phương án bồi thường, giao đất, xây dựng nhà ở và di dời dân cư.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư hiện là yêu cầu cấp bách nhằm đưa người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ thiên tai trước khi mưa lớn diễn ra trên diện rộng.

Nếu không hoàn thành hạ tầng và bố trí tái định cư kịp thời, nhiều hộ dân sẽ tiếp tục phải sinh sống tại những nơi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ngập lụt, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản trong mùa mưa bão năm nay.

Vì thế, tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương khẩn trương hoàn thành kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất; hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; tổ chức bốc thăm, giao đất và đồng loạt khởi công xây dựng nhà ở theo các mốc thời gian đã giao.

Đồng thời, các địa phương tập trung hoàn thiện hạ tầng thiết yếu tại các khu tái định cư, huy động lực lượng hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn và các hộ ở vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao sớm ổn định nơi ở, bảo đảm an toàn trước cao điểm mùa mưa bão.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu, trước ngày 9/7/2026, xã Phù Mỹ Đông phải hoàn thành bàn giao 3 ha mặt bằng còn lại tại khu tái định cư Phù Mỹ Đông.

Trước ngày 10/7/2026, các địa phương phải hoàn thành việc kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường đợt đầu hoặc hướng dẫn người dân khởi công xây dựng nhà ở tại các dự án Trung Lương, Mỹ An, Trà Cong, Núi Gành, Ia Hiao và Ia Dreh.

Trước ngày 15/7/2026, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường đối với các hộ còn lại tại các dự án Trung Lương, Núi Cấm, An Quang Đông, Ia Tul, Ia Rsai, Uar, Ia Dreh. Sở Tài chính hoàn thành rà soát, tham mưu bố trí nguồn vốn; Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành hạ tầng dự án Trà Cong

Trước ngày 20/7/2026, các địa phương phải tổ chức bốc thăm, giao đất cho người dân tại các dự án Trà Cong, An Quang Đông, Ia Tul, Ia Rsai và các khu tái định cư đủ điều kiện.

Chậm nhất trước ngày 30/7/2026, đồng loạt khởi công, đẩy nhanh xây dựng nhà ở tại các dự án Mỹ An, Trà Cong, Ia Tul, Uar, Ia Dreh và hoàn thành các điều kiện để người dân sớm di dời, ổn định cuộc sống trước mùa mưa lũ năm 2026./.

Lai Châu khẩn cấp xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than Kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Việc bàn giao mặt bằng và khởi công công trình từ ngày 20/7/2026 tại địa điểm xây dựng ở xã Mường Than.

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