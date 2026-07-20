Quảng Trị: Quy tập 3 hài cốt liệt sỹ ở khu vực Câu Nhi thuộc xã Nam Hải Lăng

Sau nhiều ngày triển khai khảo sát, tìm kiếm, chiều 20/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã quy tập được 3 hài cốt liệt sỹ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng.

Ngay trong ngày, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị làm Trưởng đoàn đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, động viên các lực lượng và chỉ đạo tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Kết quả quy tập 3 hài cốt liệt sỹ tại Câu Nhi là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.”

Đây cũng là kết quả bước đầu của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội với các cơ quan chuyên môn trong việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Trước đó, ngày 27/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ công tác ra-đa xuyên đất thuộc Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật khảo sát hai khu vực nghi có hài cốt liệt sỹ tại Câu Nhi.

Kết quả khảo sát bước đầu xác định một vị trí có tín hiệu địa chất bất thường so với khu vực xung quanh.

Trên cơ sở đó, ngày 10/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ tại khu vực này làm căn cứ triển khai lực lượng tìm kiếm trên thực địa.

Sau hội thảo, Đội 584, Đội 589 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cùng các lực lượng liên quan tổ chức khảo sát, tìm kiếm, mở rộng khu vực có dấu hiệu nghi vấn.

Quá trình tìm kiếm được thực hiện tỉ mỉ, khoa học, kết hợp giữa kết quả khảo sát địa chất, tài liệu lịch sử và thông tin do nhân chứng cung cấp.

Đến chiều 20/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 3 hài cốt liệt sỹ nằm ở độ sâu từ khoảng 20-50 cm dưới mặt đất, cách nhau gần 4 mét.

Do trải qua thời gian dài, các hài cốt đã bị phân hủy nhiều, chủ yếu còn xương vụn, một số đoạn xương ống chân và răng.

Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm thu được nhiều di vật quan trọng như: tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông và nắp bút mực.

Những di vật này không chỉ góp phần phục vụ công tác nghiên cứu, xác minh thông tin mà còn là cơ sở quan trọng để phục dựng các dữ liệu liên quan đến nơi an táng, đơn vị chiến đấu và quá trình hy sinh của các đồng chí.

Ngay sau khi được quy tập, 3 hài cốt liệt sỹ đã được đưa về quàn tại Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm nếu đủ điều kiện để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sỹ.

Có mặt tại hiện trường ngay sau khi các lực lượng quy tập được hài cốt liệt sỹ, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức tìm kiếm, nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả đạt được, đánh giá những khó khăn, vướng mắc và thống nhất phương án tiếp tục triển khai nhiệm vụ trong những ngày tới.

Theo báo cáo của các lực lượng, quá trình tìm kiếm diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, địa hình phức tạp, nhiều vị trí đã thay đổi qua thời gian.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, nhân viên các đơn vị luôn bám hiện trường, thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn, kiên trì rà soát từng khu vực nghi vấn với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ thông tin nào có thể giúp tìm thấy hài cốt các liệt sỹ.

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nỗ lực vượt qua khó khăn của cán bộ, nhân viên Đội 584, Đội 589 cùng các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ; yêu cầu các lực lượng tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ, rà soát kỹ toàn bộ khu vực, mở rộng phạm vi tìm kiếm trên cơ sở kết quả khảo sát bằng công nghệ radar xuyên đất, tài liệu lịch sử, sơ đồ tác chiến, thông tin từ các cựu chiến binh, nhân chứng và người dân địa phương.

Việc tổ chức tìm kiếm phải được thực hiện chặt chẽ, khoa học, bảo đảm chính xác, không bỏ sót các vị trí có dấu hiệu nghi vấn.

Đại tá Phan Thắng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sỹ; đồng thời bảo đảm tốt công tác hậu cần.

Các lực lượng chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, thực hiện đầy đủ các quy trình chuyên môn, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình tìm kiếm, quy tập.

Trước đó, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ liệt sỹ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng./.

Chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập gần 1.400 hài cốt liệt sỹ Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, trong số 1.384 hài cốt liệt sỹ được quy tập có 360 hài cốt trong nước, 174 hài cốt ở Lào; 850 hài cốt ở Campuchia.