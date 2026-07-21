Người trưởng thôn dân tộc Tày ở Lâm Đồng "nói dân tin, làm dân theo"

Ở thôn 4B, xã Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng), hình ảnh trưởng thôn Chu Đức Hưng (sinh năm 1981, dân tộc Tày) luôn có mặt trong những ngày làm đường giao thông, dọn vệ sinh môi trường, họp dân hay hòa giải các mâu thuẫn ở khu dân cư đã trở nên quen thuộc với người dân.

Không chỉ là cán bộ cơ sở tận tụy, anh còn là người có uy tín, luôn gương mẫu trong lao động, sản xuất, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân.

Gương mẫu để dân tin, dân làm theo

Sinh ra tại tỉnh Cao Bằng, năm 1992, khi mới 11 tuổi, anh Chu Đức Hưng theo gia đình vào vùng kinh tế mới Đạ Tẻh lập nghiệp. Những ngày đầu trên vùng đất mới là quãng thời gian đầy gian khó khi mọi thứ đều phải gây dựng từ hai bàn tay trắng.

Sau nhiều năm gắn bó với đồng ruộng, anh nhận thấy cây dâu và nghề nuôi tằm phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, đồng thời mang lại nguồn thu nhập ổn định. Gia đình anh quyết định chuyển đổi sản xuất, đầu tư 8 sào (8.000m2) trồng dâu để phát triển nghề nuôi tằm.

Theo anh Hưng, nuôi tằm là nghề đòi hỏi sự cần mẫn, tỉ mỉ. Từ việc chăm sóc vườn dâu đến theo dõi từng giai đoạn sinh trưởng của tằm đều phải được thực hiện cẩn thận để bảo đảm chất lượng kén. Gia đình anh duy trì nuôi tằm luân phiên, khoảng 18 ngày cho thu hoạch một đợt, bình quân mỗi lần thu hoạch khoảng 1 tạ kén, giá bán dao động từ 170.000-180.000 đồng/kg. Nguồn thu này giúp gia đình ổn định cuộc sống, có điều kiện chăm lo cho các con học hành và tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất.

Với anh Hưng, phát triển kinh tế không chỉ để gia đình khá giả hơn mà còn là cách thiết thực nhất để tạo niềm tin trong nhân dân. Hiện thôn 4B có 334 hộ với hơn 1.445 nhân khẩu. Theo anh, người cán bộ cơ sở muốn vận động được bà con thì trước hết phải làm gương, để người dân nhìn thấy hiệu quả và mạnh dạn học tập, làm theo. Từ mô hình trồng dâu, nuôi tằm của gia đình anh, nhiều hộ dân trong thôn đã chuyển đổi sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.

Bận rộn với công việc sản xuất nhưng anh Hưng luôn dành nhiều thời gian cho công việc chung của thôn. Anh quan niệm, người trưởng thôn phải thường xuyên có mặt ở cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Anh Chu Đức Hưng cùng cán bộ của xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng trao đổi kinh nghiệm mô hình trồng cây ăn quả để phát triển kinh tế. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/Vietnam+)

Mỗi khi địa phương triển khai chủ trương mới hay phát động phong trào thi đua, anh đều trực tiếp đến từng gia đình tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ ý nghĩa, từ đó đồng thuận thực hiện.

Trong xây dựng nông thôn mới, anh Hưng là người tiên phong vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công làm đường giao thông, chỉnh trang khu dân cư, trồng cây xanh, lắp đèn chiếu sáng, khơi thông cống rãnh và giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhờ sự gương mẫu và kiên trì ấy, nhiều tuyến đường trong thôn được mở rộng, cảnh quan nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Là người dân tộc Tày, anh Chu Đức Hưng luôn tâm niệm phát triển kinh tế phải gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Trong các dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các buổi sinh hoạt cộng đồng hay hoạt động văn hóa ở khu dân cư, anh thường xuyên vận động bà con giữ gìn tiếng nói, trang phục, các phong tục đẹp và làn điệu hát Then của dân tộc Tày là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh; đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu về cội nguồn, truyền thống của dân tộc.

Theo anh Hưng, bảo tồn bản sắc không đồng nghĩa với việc giữ nguyên mọi tập quán cũ. "Điều gì là truyền thống tốt đẹp thì cần gìn giữ, còn những hủ tục gây tốn kém, ảnh hưởng đến đời sống thì phải kiên trì vận động để bà con thay đổi. Muốn bà con nghe thì mình phải gương mẫu, giải thích nhiều lần, làm từng bước và không thể nóng vội," trưởng thôn 4B chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, nhiều năm qua, anh cùng Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể trong thôn kiên trì tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; bài trừ mê tín dị đoan, giảm các nghi lễ rườm rà và từng bước xóa bỏ những tập quán không còn phù hợp.

Những thay đổi tích cực đã dần hiện hữu trong đời sống của đồng bào Tày ở thôn 4B. Nếu như trước đây, sính lễ cưới hỏi thường nặng về hình thức thì nay phần lớn chỉ còn mang ý nghĩa tượng trưng, thể hiện sự chân thành giữa hai gia đình. Thời gian tổ chức lễ cưới cũng được rút ngắn còn từ một đến hai ngày, vừa tiết kiệm chi phí vừa vẫn giữ được những nghi lễ truyền thống.

Trong việc tang, nhiều tập tục cũ như bày thịt sống cúng tế hay tổ chức ăn uống kéo dài nhiều ngày cũng được bà con chủ động thay đổi. Thời gian tổ chức tang lễ được rút ngắn, góp phần giảm chi phí, bảo đảm vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến sản xuất của gia đình cũng như cộng đồng. Nhờ đó, ngày càng nhiều gia đình trong thôn tổ chức việc cưới, việc tang theo hướng văn minh, tiết kiệm nhưng vẫn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạ Tẻh nhận xét, anh Chu Đức Hưng là một trong những người có uy tín tiêu biểu của địa phương, luôn gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình và tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở.

Trên cương vị trưởng thôn 4B, anh đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tích cực vận động người dân phát triển kinh tế, hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng hạ tầng nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường; đồng thời kiên trì bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Tày, xóa bỏ các hủ tục, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Ông Chu Đức Hưng được tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã Đạ Tẻh giai đoạn 2020-2025.

Với những đóng góp trong phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết và thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc ở cơ sở, anh Chu Đức Hưng đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻh (cũ) tặng Giấy khen vì có nhiều thành tích tiêu biểu trong thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024; Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Anh cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Tẻh (cũ) tặng Giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2020-2024 cùng nhiều phần thưởng khác.

Đối với anh Chu Đức Hưng, phần thưởng lớn nhất vẫn là sự tin tưởng của bà con. Bằng sự gương mẫu trong phát triển kinh tế, tận tụy với công việc ở cơ sở và trách nhiệm trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, người trưởng thôn Tày đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Hình ảnh người cán bộ cơ sở "nói dân tin, làm dân theo" là minh chứng sinh động cho vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ở vùng phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng./.

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