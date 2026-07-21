Xã hội

Phân bổ 5 tỷ đồng hỗ trợ Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra

Ngày 21/7, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Phúc Hằng
Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu phối hợp với Ban 2, Bộ Xây dựng huy động phương tiện máy móc để nỗ lực thông tuyến Quốc lộ 2 tạm thời nhằm giảm ách tắc giao thông. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu phối hợp với Ban 2, Bộ Xây dựng huy động phương tiện máy móc để nỗ lực thông tuyến Quốc lộ 2 tạm thời nhằm giảm ách tắc giao thông. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ngày 21/7, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Số tiền này là tình cảm, tấm lòng của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động; tổ chức thành viên Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; doanh nhân, văn nghệ sỹ, trí thức, đồng bào ta ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam cùng phát huy truyền thống nhân ái, chung tay ủng hộ…

Số tiền này cùng các nguồn hỗ trợ khác do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu vận động sẽ được phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch để hỗ trợ gia đình có người chết, mất tích, bị thương; hỗ trợ hộ gia đình có nhà bị sập, hư hỏng, phải sơ tán, di dời và hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất, sinh kế, sớm tái thiết cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mặt trận tổ quốc #hỗ trợ Lai Châu #hậu quả mưa lũ Lai Châu
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đoàn viên thanh niên xã Ea Súp thăm hỏi người có công với cách mạng nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Đắk Lắk: Ân tình gửi trao cho người ở lại

Những ngôi nhà được sửa chữa, những món quà nghĩa tình... không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.