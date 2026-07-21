Phân bổ 5 tỷ đồng hỗ trợ Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra

Ngày 21/7, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Số tiền này là tình cảm, tấm lòng của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động; tổ chức thành viên Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; doanh nhân, văn nghệ sỹ, trí thức, đồng bào ta ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam cùng phát huy truyền thống nhân ái, chung tay ủng hộ…

Số tiền này cùng các nguồn hỗ trợ khác do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu vận động sẽ được phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch để hỗ trợ gia đình có người chết, mất tích, bị thương; hỗ trợ hộ gia đình có nhà bị sập, hư hỏng, phải sơ tán, di dời và hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất, sinh kế, sớm tái thiết cuộc sống./.

Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra Chính phủ quyết định hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2026 cho Lai Châu nhằm vượt qua hậu quả mưa lũ, khôi phục đời sống và phát triển kinh tế địa phương.