Gia Lai khẩn trương khống chế cháy rừng dương phòng hộ

Ngày 21/7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn đang xảy ra vụ cháy tại khu rừng dương phòng hộ thuộc tiểu khu 150, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ quản lý.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, các lực lượng chức năng đang tập trung ngăn lửa lan rộng và bảo vệ khu dân cư.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát từ khoảng sáng 21/7 tại khu rừng dương thuộc địa bàn trước đây là xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cũ), nay thuộc xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, thực bì khô kết hợp gió mạnh khiến ngọn lửa nhanh chóng lan trên diện rộng, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, Ủy ban Nhân dân xã Phù Mỹ Đông đã huy động lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ cùng hàng trăm người dân địa phương tham gia chữa cháy.

Các lực lượng tập trung phát dọn thực bì, mở đường băng cản lửa, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ nhằm khoanh vùng, hạn chế đám cháy lan sang các khu vực rừng lân cận.

Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã phát thông báo khẩn qua hệ thống loa truyền thanh và các kênh thông tin cơ sở, yêu cầu người dân không đến gần hiện trường; đồng thời, đề nghị các hộ dân sinh sống gần khu vực cháy chủ động phương án bảo vệ tài sản, sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu của cơ quan chức năng. Đến thời điểm hiện tại, đám cháy chưa gây thiệt hại về người và chưa ảnh hưởng đến khu dân cư.

Hiện các đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục triển khai phương án chữa cháy xuyên đêm nếu cần thiết, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến của gió để điều chỉnh phương án dập lửa.

Nguyên nhân vụ cháy, diện tích rừng bị ảnh hưởng và thiệt hại cụ thể đang được các cơ quan chức năng thống kê, xác minh./.

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