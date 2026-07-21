Môi trường

Lũ lụt đe dọa nhiều khu vực tại Trung Quốc và Ấn Độ

Mực nước tại 10 con sông ở Trung Quốc đã vượt ngưỡng cảnh báo, trong khi đó giới chức Ấn Độ cho biết lũ lụt kéo dài đã ảnh hưởng đến hơn 362.000 người và khiến 11 người thiệt mạng.

Hoàng Châu
Mực nước sông dâng cao sau những trận mưa lớn tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Mực nước sông dâng cao sau những trận mưa lớn tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 21/7, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết mực nước tại 10 con sông ở các địa phương Quảng Tây, Vân Nam, Giang Tô và Khu tự trị Tân Cương đã vượt ngưỡng cảnh báo.

Theo bộ trên, mưa lớn gây nguy cơ lũ lụt tại Quảng Tây, Vân Nam và Giang Tô, trong khi nhiệt độ cao tại Khu tự trị Tân Cương làm tuyết tan nhanh hơn.

Tính đến ngày 21/7, Bộ Thủy lợi Trung Quốc tiếp tục duy trì ứng phó khẩn cấp cấp IV về phòng, chống lũ lụt tại Quảng Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam.

Trung Quốc hiện áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ gồm 4 cấp, trong đó cấp I là mức cao nhất.

Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn sẽ xảy ra tại 12 đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó có Hà Bắc, Chiết Giang, Quảng Đông và Khu tự trị Tân Cương. Bộ Thủy lợi đã ban hành cảnh báo riêng cho từng địa phương, lưu ý các khu vực có nguy cơ cao, các hồ chứa và những nơi dễ xảy ra lũ quét.

Quốc gia này hiện đang trải qua mùa lũ chính, với nhiều khu vực trên cả nước phải ứng phó với tình trạng ngập lụt và các nguy cơ liên quan.

Cùng ngày, giới chức Ấn Độ cho biết lũ lụt kéo dài tại bang Assam, Đông Bắc nước này, đã ảnh hưởng đến hơn 362.000 người và khiến 11 người thiệt mạng.

Tình hình vẫn diễn biến nghiêm trọng tại 16 huyện chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Quan chức địa phương cho biết vừa ghi nhận thêm 1 một trường hợp tử vong do lũ tại huyện Charaideo, khiến tổng số người thiệt mạng tại bang Assam trong chưa đầy 1 tháng qua tăng lên 11 người.

Ngập lụt cũng ảnh hưởng đến một số khu vực thuộc các huyện Jorhat, Kamrup và vùng đô thị Kamrup, tác động đến gần 7.800 người.

Theo Cơ quan Quản lý thảm họa bang Assam (ASDMA), lũ lụt làm ảnh hưởng đến 794 ngôi làng, gây thiệt hại cho hơn 19.099 ha cây trồng, đồng thời làm hư hại nhiều tuyến đường, đê điều và các cơ sở hạ tầng khác.

Nhà chức trách đã tăng cường các hoạt động cứu hộ và cứu trợ tại 16 huyện chịu ảnh hưởng, nơi tổng cộng 362.933 người bị tác động bởi lũ lụt.

Chính quyền địa phương đã thiết lập 49 trại cứu trợ và 52 trung tâm phân phối hàng cứu trợ tại các huyện bị ảnh hưởng, cung cấp lương thực và nơi ở cho 44.511 người, trong đó có 8.335 trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)
#mưa lũ #lũ lụt #ngập lụt Ấn Độ Trung Quốc
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