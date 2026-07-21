Chủ động phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ ở Mường Than

Cơn lũ dữ đi qua đã gây thiệt hại nặng về cho người dân ở xã Mường Than (Lai Châu). Cùng với việc khắc phục hậu quả thiên tai, công tác phòng, chống dịch bệnh cũng được ngành Y tế khẩn trương triển khai tại các khu vực bị ảnh hưởng trên địa bàn xã.

Sau mưa lũ, môi trường và nguồn nước luôn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân nếu không được xử lý kịp thời.

Do đó, các cán bộ y tế của Lai Châu khẩn trương thực hiện các biện pháp khử khuẩn, xử lý môi trường và hướng dẫn người dân vệ sinh nhà cửa để phòng, chống dịch bệnh bùng phát.

Ngay sau khi nước rút, lực lượng y tế nhanh chóng có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng để vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng bệnh.

Riêng tại bản Chít (xã Mường Than), 138 hộ dân đã được cấp trên 4.100 viên khử khuẩn nước để xử lý nguồn nước sinh hoạt. Cùng với đó, 25kg hóa chất Cloramin B được lực lượng y tế sử dụng để khử khuẩn tại các trường học và điểm trạm y tế trên địa bàn xã Mường Than, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh sau mưa lũ.

Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Mường Than Tô Văn Hiếu cho biết, đơn vị đã sớm tham mưu xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do thiên tai, mưa lũ.

Người dân ở vùng thiệt hại do mưa lũ có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm liên quan đến tiêu hóa do việc ăn uống mất vệ sinh, có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra còn có các bệnh liên quan đến đường hô hấp, các bệnh về mắt như đau mắt đỏ…do sử dụng nguồn nước ăn uống, sinh hoạt bị nhiễm bẩn, không bảo đảm.

Bên cạnh công tác xử lý môi trường, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu đã trực tiếp xuống địa bàn phối hợp với lực lượng y tế cơ sở kiểm tra thực tế, hỗ trợ chuyên môn và hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh. Việc triển khai các hoạt động ngay từ những ngày đầu sau mưa lũ góp phần hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh tại địa phương.

Theo thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Trần Đỗ Kiên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu, đơn vị đã cử đoàn công tác xuống địa bàn để đánh giá môi trường thực tế, có giải pháp khắc phục; tập trung hướng dẫn người dân xử lý các vết thương thông thường, phòng, chống nhiễm trùng tại vết thương; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng nguồn nước sinh hoạt, khử khuẩn nguồn nước để có nước sạch sử dụng cho nấu ăn, uống và vệ sinh.

Sau khi được lực lượng y tế hướng dẫn, nhiều hộ dân đã dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh khu vực xung quanh, xử lý nguồn nước sinh hoạt và thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

Những việc làm thiết thực này góp phần giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh trong điều kiện môi trường sau mưa lũ tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ông Lò Văn Pàng, một người dân ở bản Chít cho biết, sau khi được cán bộ y tế tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, ông và người dân trong bản đã biết những nguy cơ dịch bệnh xảy ra tại khu vực bị mưa lũ, từ đó nâng cao ý thức vệ sinh môi trường và sử dụng nguồn nước sạch, đúng cách trong sinh hoạt.

Những ngày tới, công tác vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước và giám sát dịch bệnh vẫn tiếp tục được ngành Y tế Lai Châu duy trì tại các khu vực bị ảnh hưởng trên địa bàn xã Mường Than.

Sự vào cuộc của lực lượng chức năng cùng ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng nguồn nước an toàn sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giúp cuộc sống sớm ổn định sau mưa lũ./.

Mường Than tan hoang sau lũ quét, sạt lở đất Tính đến ngày 20/7, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã gây lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, trong đó xã Mường Than là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.

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