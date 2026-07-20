Hà Nội hỗ trợ tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai, mưa lũ và sạt lở đất gây ra tại tỉnh Lai Châu, ngày 20/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội quyết định trích 5 tỷ đồng từ Quỹ “Cứu trợ” để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tại xã Mường Than và một số khu vực trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Nước trên các sông, suối duy trì ở mức cao, nhiều khu vực miền núi tiếp tục có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực đã xảy ra thiên tai và các sườn dốc có nền đất bão hòa nước.

Mưa kéo dài tiếp tục gây phát sinh thêm một số điểm sạt lở đất đá, ngập úng và ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất và đời sống của người dân tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh...

Phát huy tinh thần "Tương thân, tương ái," "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước," Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội gửi tới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Lai Châu lời thăm hỏi ân cần, sự sẻ chia sâu sắc.

Toàn bộ số tiền hỗ trợ sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chuyển vào tài khoản “Quỹ cứu trợ” của tỉnh Lai Châu để triển khai công tác hỗ trợ tại địa phương, góp phần giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất./.

Những suất cơm ấm lòng nơi rốn lũ Mường Than ở Lai Châu Những suất cơm nóng được chuẩn bị từ sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, người dân tiếp sức cho bà con vùng lũ, các lực lượng cứu hộ tỉnh Lai Châu ngày đêm khắc phục hậu quả.