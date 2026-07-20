Lai Châu ưu tiên ổn định chỗ ăn ở cho bà con nơi tâm lũ Mường Than

Lũ dữ quét qua Mường Than khiến nhiều gia đình phải trắng tay, hơn 1.000 người dân phải đi tránh lũ.

Việc bố trí ăn ở, sinh hoạt tạm thời được tỉnh Lai Châu và chính quyền địa phương thực hiện chu đáo dù số lượng bà con tránh lũ rất lớn.

Đề phòng lũ chồng lũ

Khi bản Chít, xã Mường Than đang là tâm lũ thì nguy cơ sạt lở tại bản Noong Thăng đang tới gần. Phía trên bản là những đỉnh núi cao đã sạt lở, đất đá theo những rãnh nước chảy xuống bản, một số nhà dân đã bị ảnh hưởng.

Bản Noong Thăng là nơi sinh sống của 219 hộ với 1.256 nhân khẩu. Đề phòng tình huống xấu xảy ra, các lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương đã vận động, thuyết phục người dân di dời đến nơi ở tạm an toàn. Gần 1.000 người dân được chuyển đến Trường Trung học cơ sở và Tiểu học Pắc Ta, xã Pắc Ta để tránh lũ.

Về chỗ ở tạm tại Trường Trung học cơ sở Pắc Ta, ông Vừa A Phứ, một người dân của bản Noong Thăng cho biết, bộ đội đến nhà bảo gia đình ông không thể ở lại được vì nguy cơ sạt lở rất cao. Gia đình ông được chuyển tới đây lúc 18 giờ ngày 18/6, giờ chỉ mong hết mưa lũ để về nhà.

Nhà của chị Điêu Thị Dong, bản Noong Thăng bị nước lũ, đất tràn vào nhà không thể ở được; nước mắt ngắn dài tiếc của khi nhiều tài sản trôi theo lũ hoặc bị hư hại.

Qua kiểm tra tình hình, cơ quan chức năng nhận thấy nguy cơ sạt lở cao và lũ ống đối với bản Noong Thăng nên kiên quyết yêu cầu di dời toàn bộ người dân ra khỏi bản đến nơi ở tạm.

Tại bản Chít, những người dân mất nhà và những điểm dân cư sạt lở cũng được di dời. Hơn 1.000 người dân được bố trí tạm ở các trường học, nhà văn hóa.

Người dân vùng lũ bản Chít, xã Mường Than nhận hàng cứu trợ. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Nỗ lực phục vụ nhân dân

Lũ quét về, chỗ ăn ở của bà con tránh lũ cũng là điều quan trọng. Hơn 1.000 con người là số lượng lớn. Để đáp ứng được nhu cầu đó, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã có những giải pháp linh hoạt tạm thời.

Tận dụng thời gian học sinh đang nghỉ học, 2 điểm trường Trung học cơ sở và Tiểu học Pắc Ta, xã Pắc Ta được sử dụng làm nơi ở tạm cho bà con tránh lũ. Những lớp học trước đây là nơi học tập của học sinh giờ biến thành nhà ở tạm thời cho người dân. Mỗi phòng học được bố trí cho khoảng 40 người ở, với các đồ dùng thiết yếu đầy đủ như chăn, màn, chiếu…

Tại điểm sơ tán, các nhu yếu phẩm thiết yếu như lương thực, nước uống được chuẩn bị đầy đủ. Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của các cấp, ngành đã giúp bà con vơi bớt khó khăn, yên tâm vượt qua thiên tai.

Gia đình anh Cứ A Chú, bản Noong Thăng đến tránh lũ tại Trường Trung học cơ sở Pắc Ta đã được 3 ngày.

Anh Chú chia sẻ: "Đến nay, cuộc sống của bà con đã dần ổn định. Chúng tôi được bố trí chỗ ở, được hỗ trợ đầy đủ cơm ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của chính quyền, các lực lượng chức năng và những tấm lòng hảo tâm đã đồng hành, chia sẻ với bà con trong lúc khó khăn."

"Dù là nơi ở tạm nhưng mọi thứ đầy đủ. Trong lúc mưa lũ mà lo cho bà con được như thế này là tốt lắm rồi. Bộ đội giúp người dân nhiều lắm," chị Đường Thị Sáng ở bản Noong Thăng cho biết.

Những ngày này, gian bếp của Trường Trung học cơ sở Pắc Ta luôn tất bật người xào nấu, thái rau, làm thịt, cá. Mỗi người một việc, không ai bảo ai.

Chị Lò Thị Hạnh ở xã Pắc Ta chia sẻ: "Bà con bị mất mát nhiều quá, bản thân mình giúp ích được chút nào hay chút ấy. Mất mát nhiều rồi, giờ chỉ còn lại tình thương, giúp nhau vượt qua khó khăn."

Để hỗ trợ bà con tránh lũ, nhiều người dân trong xã và các xã lân cận đã mang gạo, rau củ, thịt cá... đến để các đội tình nguyện nấu ăn. Nhiều nhóm, hội còn nấu sẵn để đến bữa đưa vào cho người dân vùng lũ.

Chị Hà Thị Phớ ở xã Tân Uyên chia sẻ: "Biết bà con gặp nạn, tôi cùng bạn bè tập kết hàng hóa, vận động bà con các xã bên cạnh quyên góp để đưa vào vùng lũ. Mỗi ngày 3 xe tải gồm gạo, sữa, mỳ tôm, quần áo để tặng theo nhu cầu của người dân."

Hai trường học tại xã Pắc Ta cũng là điểm tiếp nhận hàng cứu trợ từ những nhà hảo tâm đổ về để chuyển vào tâm lũ Mường Than.

Ông Đỗ Đình Định, Chủ tịch xã Pắc Ta, cho biết việc bố trí ăn uống cho bà con được địa phương vận dụng xã hội hóa và kêu gọi người dân ủng hộ. Xã chia thành các tổ đảm bảo công tác hậu cần và an toàn thực phẩm. Giao cho nhà trường và lực lượng Công an xã đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Trong lúc khó khăn nhất do thiên tai gây ra, sự vào cuộc khẩn trương của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang cùng tinh thần sẻ chia của các địa phương đã trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân Mường Than. Những mái trường trở thành nơi tránh trú an toàn, những bữa cơm ấm tình người đã tiếp thêm niềm tin để bà con vượt qua hoạn nạn.

Với sự chung sức, đồng lòng của cả cộng đồng, người dân vùng lũ Mường Than sẽ sớm ổn định cuộc sống, từng bước khắc phục hậu quả thiên tai và xây dựng lại cuộc sống bình yên./.

Mường Than tan hoang sau lũ quét, sạt lở đất Tính đến ngày 20/7, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã gây lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, trong đó xã Mường Than là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.