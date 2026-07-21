An Giang tiếp tục phát huy thế mạnh của một số ngành chủ lực

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 385/TB-VPCP ngày 20/7/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Tại Thông báo kết luận, Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" của năm 2026; đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long, GRDP 6 tháng tăng 8,83% và cao hơn mức bình quân chung của cả nước; 3 khu vực đều tăng trưởng tốt; thu ngân sách nhà nước đạt cao, tăng 18,3% so với cùng kỳ; đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và thu hút được nhiều dự án đầu tư mới; nghiên cứu khoa học-công nghệ, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực; công tác giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện; quốc phòng được bảo đảm, chủ quyền biên giới trên biển, hải đảo và đất liền được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng lưu ý An Giang còn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng 6 tháng chưa đạt kịch bản đề ra, tạo thách thức lớn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đạt từ 10,71% trở lên của năm 2026; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân chung của cả nước và là điểm nghẽn cần tập trung giải quyết; giải ngân nguồn vốn cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn chậm.

Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, ảnh hưởng tới chất lượng và tốc độ tăng trưởng; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ còn rất thấp so với mức bình quân của cả nước; số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ cấp xã ở một số nơi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; số lượng và quy mô doanh nghiệp còn khiêm tốn so với mức bình quân chung của cả nước, chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 2% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của cả nước; đời sống nhân dân ở một số địa phương còn nhiều khó khăn…

Nông dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2025. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù hướng Phú Quốc trở thành cực tăng trưởng mới

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2026 là 10,71%, Phó Thủ tướng yêu cầu An Giang phải thực sự quyết tâm và nỗ lực hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ nhận thức, tư duy để tạo đột phá trong quản lý và phát triển kinh tế-xã hội; bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 06/7/2026 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; khẩn trương rà soát, cập nhật, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng từng quý, từng ngành, lĩnh vực trong 6 tháng cuối năm; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, có tiến độ cụ thể; tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

An Giang tiếp tục phát huy thế mạnh của một số ngành chủ lực, có lợi thế cạnh tranh trong vùng và cả nước về sản xuất lúa gạo, cây ăn trái; khai thác, nuôi trồng thủy sản; chế biến thực phẩm; khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng và sản phẩm từ đất sét; vận tải, logistics; dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống, giải trí.

Đồng thời, quy hoạch, định hướng, khuyến khích phát triển một số ngành khác có tiềm năng, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao như dịch vụ tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, y tế, chăm sóc sức khỏe, lập trình, nghiên cứu khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân cả về số lượng và chất lượng theo tinh thần đồng hành, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp yên tâm phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao tỷ trọng về số lượng doanh nghiệp và quy mô vốn đầu tư so với cả nước; tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư có chọn lọc, phát triển các khu, cụm công nghiệp để tạo đột phá trong phát triển các ngành công nghiệp mới.

Tập trung nghiên cứu, chuẩn bị sẵn sàng để áp dụng, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù đối với Phú Quốc, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực, đóng góp lớn cho tăng trưởng của địa phương và cả nước.

Khẩn trương khơi thông các nguồn lực còn ách tắc, tồn đọng; thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và tạo đột phá trong giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lấy con người làm trung tâm và động lực phát triển.

Các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc được nghiên cứu và ứng dụng công nghệ xây dựng thế hệ mới nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thi công.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026

An Giang khẩn trương triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được giao, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 và các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, tuyến nối Long Xuyên-Rạch Giá, cao tốc Hà Tiên-Rạch Giá-Bạc Liêu, tuyến N1…; chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

Khẩn trương rà soát tình hình hoạt động của các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn, đề xuất các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để bảo đảm cung cấp đủ nguyên, vật liệu phục vụ các dự án trọng điểm, gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/7/2026 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu phương án thi công phù hợp (cầu cạn) và ứng dụng vật liệu mới trong đầu tư, xây dựng các công trình giao thông đường bộ cao tốc ở vùng đồng bằng sông Cửu Long theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 271/TB-VPCP ngày 29/5/2026, bảo đảm chất lượng và tính ổn định, bền vững của công trình, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tải gánh nặng về nhu cầu sử dụng vật liệu san lấp từ nguồn tài nguyên thiên nhiên.

An Giang tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhất là giông lốc, lũ lụt, sạt lở bờ sông, bờ biển, xâm nhập mặn; xây dựng kịch bản, kế hoạch để kịp thời ứng phó với các loại hình thiên tai, bảo đảm an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, nhất là bảo vệ rừng và duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng; quản lý, khai thác hiệu quả và đúng quy định của pháp luật đối với các loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, đặc biệt là đá, cát, sỏi.

Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt các chính sách về y tế, văn hóa, an sinh xã hội, đặc biệt là tại các địa bàn khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; khẩn trương triển khai có hiệu quả chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần và có phương án chữa bệnh phù hợp, nhất là đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số; hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành các dự án nhà ở xã hội và đặc biệt là các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền theo đúng Kế hoạch và tiến độ đề ra; thí điểm triển khai nhà ở cho thuê.

Tăng cường bảo đảm quốc phòng-an ninh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cả trên biển và đất liền; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý từ sớm, từ xa các vấn đề phức tạp; quyết liệt quản lý, xử lý vi phạm về khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và quyết tâm gỡ thẻ vàng của EC đối với thủy sản Việt Nam./.

An Giang: “Vườn ươm” tài năng cho tương lai bền vững của vùng biên Dự án Trường bán trú, nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở Giang Thành, xã Giang Thành tiến độ thi công đạt 95% khối lượng hợp đồng, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/7/2026.