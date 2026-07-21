Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động tại Dabaco Thanh Hóa

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 7689/BNV-CVL gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn DABACO Việt Nam, Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa về việc khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc tai nạn lao động và tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Theo báo cáo nhanh từ Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/7/2026, một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thuộc thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa). Tính đến nay, vụ tai nạn thương tâm đã khiến 5 người tử vong và 02 người bị thương. Hiện tại, nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh.

Để kịp thời xử lý vụ việc, ổn định tình hình và chủ động phòng ngừa các tai nạn tương tự, Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hậu quả.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương tập trung cứu chữa, chăm sóc tốt nhất cho người bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời gia đình nạn nhân tử vong và phối hợp giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách theo đúng quy định pháp luật; chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả và ổn định sản xuất

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); Tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn lao động trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự; Yêu cầu các doanh nghiệp chủ động rà soát, đánh giá và kiểm soát nguy cơ rủi ro mất an toàn tại nơi làm việc.

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức thông tin cảnh báo, rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ tai nạn và báo cáo kết quả xử lý về Bộ Nội vụ.

Đối với Tập đoàn DABACO Việt Nam, Bộ Nội vụ yêu cầu chỉ đạo Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người bị nạn.

Tập đoàn DABACO Việt Nam có trách nhiệm tổ chức rà soát, kiểm tra toàn diện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc Tập đoàn. Trong đó tập trung đặc biệt vào các cơ sở sản xuất, trang trại chăn nuôi, hệ thống xử lý chất thải, các công việc sửa chữa, bảo trì, hệ thống điện, không gian hạn chế và các công việc có nguy cơ cao.

Bộ Nội vụ yêu cầu Tập đoàn DABACO Việt Nam chấn chỉnh ngay các tồn tại trong quản lý an toàn lao động; rà soát trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý trực tiếp và tăng cường kiểm tra giám sát nội bộ để đảm bảo các quy trình an toàn được thực hiện thực chất.

Đối với Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa, Bộ Nội vụ yêu cầu nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ nạn nhân và gia đình, thực hiện đầy đủ các chế độ quyền lợi cho người lao động; phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để làm rõ trách nhiệm của đơn vị và cá nhân liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa báo cáo kết quả rà soát, khắc phục các tồn tại về an toàn, vệ sinh lao động về Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn DABACO Việt Nam./.

Vụ ngạt khí tại trang trại heo ở Thanh Hóa: 5 người tử vong, nhiều nạn nhân cấp cứu Vụ tai nạn lao động xảy ra tại trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa (xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa) khiến 5 người tử vong và nhiều người khác phải nhập viện cấp cứu.