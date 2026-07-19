Thanh Hóa làm rõ vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại trang trại chăn nuôi

Ngày 19/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 5 người tử vong và 2 người bị thương tại trang trại chăn nuôi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn DABACO Thanh Hóa, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương điều tra toàn diện hoạt động của trang trại, từ công tác quy hoạch, xây dựng, thi công đến việc chấp hành các quy định về môi trường, xử lý nước thải; làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động đang làm việc tại trang trại và lực lượng tham gia điều tra, khắc phục sự cố gây tai nạn lao động.

Tại khu vực hầm biogas và các hố chứa chất thải, lực lượng làm nhiệm vụ phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, mặt nạ phòng độc nhằm bảo đảm an toàn. Đối với đàn lợn 150.000 con đang nuôi tại trang trại, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp chủ trang trại triển khai ngay việc phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi để bảo đảm an toàn.

Cùng với đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn DABACO Thanh Hóa phải rà soát số lượng lợn thịt đã đủ điều kiện xuất chuồng để tổ chức tiêu thụ ngay. Sau khi hoàn thành việc xuất bán, các cơ quan chức năng sẽ đánh giá lại toàn bộ điều kiện an toàn của trang trại trước khi xem xét cho phép tái đàn.

Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Văn Cường, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đã thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân bị tử vong và các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 5 người tử vong và 2 người bị thương tại trang trại Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, TTXVN thông tin, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/7/2026, anh Bùi Văn Vệ là công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa thực hiện sửa chữa điện tại khu vực bể lọc phân của công ty thì bị điện giật, rơi xuống hố. Phát hiện sự việc, anh Trương Văn Lâm cùng một số công nhân khác lần lượt xuống cứu người. Sau đó, nhiều người có biểu hiện bị ngạt và được đưa ra khỏi khu vực xảy ra tai nạn để cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và lực lượng có liên quan triển khai công tác ứng cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng điều tra, xác minh theo quy định./.

5 người tử vong trong vụ tai nạn tại trang trại lợn ở Thanh Hóa Một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa, làm 5 người tử vong và 2 người khác bị thương.