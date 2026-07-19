Lào Cai khôi phục cấp điện cho hơn 9.300 khách hàng sau sự cố do mưa lũ

Chiều 19/7, Công ty Điện lực Lào Cai cho biết sau hai ngày nỗ lực khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra đơn vị đã cấp điện trở lại cho 9.324 khách hàng bị mất điện do cột trung thế số 26 thuộc đường dây 376E29.2 tại thôn Trống Là, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai bị đổ.

Trước đó, mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến ngày 17/7 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều xã vùng cao, làm đổ cột trung thế số 26 thuộc đường dây 376E29.2 tại thôn Trống Là, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai, khiến 88 trạm biến áp với 9.324 khách hàng bị mất điện.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Điện lực Nghĩa Lộ (Công ty Điện lực Lào Cai) đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư triển khai phương châm "4 tại chỗ", khẩn trương tiếp cận hiện trường để tổ chức khắc phục.

Trên hiện trường, các tổ công tác làm việc liên tục trong điều kiện địa hình hiểm trở, nền đất sạt lở và thời tiết diễn biến phức tạp. Từng công đoạn từ dựng cột, kéo dây, lắp xà, lắp chuỗi cách điện đến đấu nối đều được thực hiện khẩn trương nhưng tuyệt đối bảo đảm an toàn. Hàng chục cán bộ, công nhân viên được huy động phối hợp nhịp nhàng, chia thành nhiều mũi thi công nhằm rút ngắn tối đa thời gian xử lý sự cố, sớm đưa dòng điện trở lại phục vụ nhân dân.

Sau gần hai ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, đường dây 376E29.2 đã được đóng điện thành công, khôi phục cấp điện cho toàn bộ 9.324 khách hàng bị ảnh hưởng. Ánh điện sáng trở lại giữa vùng cao sau những ngày mưa lũ không chỉ giúp người dân nhanh chóng ổn định sinh hoạt, sản xuất mà còn mang lại niềm vui, sự yên tâm cho chính quyền địa phương và nhân dân.

Việc khôi phục thành công đường dây 376E29.2 một lần nữa khẳng định tinh thần "Kỷ cương- Trách nhiệm-Tận tâm" của cán bộ, công nhân viên Điện lực Lào Cai. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai, đơn vị vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần ổn định đời sống nhân dân và đồng hành cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn./.

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