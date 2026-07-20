Nơi chữa lành những vết thương chiến tranh bằng tình người

Dù chiến tranh đã lùi xa, những di chứng trên thân thể và sức khỏe của nhiều thương, bệnh binh vẫn còn hiện hữu.

Bằng trách nhiệm, lòng tri ân và sự tận tụy, đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên đã vượt qua nhiều khó khăn, xây dựng nơi đây thành mái nhà chung, chăm sóc và đồng hành cùng những người có công với cách mạng.

Nơi viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu và nghị lực sống

Giữa không gian yên bình của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, có những câu chuyện được viết nên từ mất mát của chiến tranh nhưng lại tỏa sáng bởi tình yêu, nghị lực và niềm tin vào cuộc sống.

Hơn nửa thế kỷ trước, khi mang trên mình những vết bỏng nặng, nữ thương binh Nguyễn Thị Mai (quê Hưng Yên) được chuyển về Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên điều trị, chăm sóc từ năm 1975.

Chính nơi đây, bà gặp thương binh Chu Văn Liêm-người sau này trở thành bạn đời của mình. Họ đến với nhau không bằng những lời hẹn ước lãng mạn mà bằng sự đồng cảm, sẻ chia của những con người cùng bước ra từ khói lửa chiến tranh. Như cách bà Mai mộc mạc nói: "Đũa cần có đôi."

Bà Mai nhớ lại: "Ngày đó tôi còn rất trẻ, mới vào chiến trường được vài tháng thì bị thương. Tôi được đưa về đây với tỷ lệ thương tật 81%, một bên tay trái và nửa người bị liệt. Khi ấy tôi buồn và mặc cảm, chưa bao giờ dám nghĩ sau này mình sẽ có một gia đình hạnh phúc. Còn ông Liêm cũng là thương binh nặng, thương tật 91%, bị tổn thương dây thanh quản nên không thể nói được. Tôi thương ông ấy ngay từ lần đầu chống nạng sang thăm. Qua những lần trò chuyện, chúng tôi tìm thấy sự đồng cảm và quyết định gắn bó với nhau."

Từ tình đồng chí, đồng đội, một tình yêu lặng lẽ nảy nở. Năm 1976, họ quyết định nắm tay nhau đi tiếp chặng đường đời, cùng xây dựng mái ấm và nuôi dưỡng những ước mơ bình dị. Đến nay, vợ chồng bà Mai có ba người con, hai trai, một gái, đều trưởng thành và có công việc ổn định. Người con gái hiện công tác trong ngành tư pháp và vừa được bổ nhiệm giữ cương vị lãnh đạo tại một đơn vị tài chính; người con trai út đang phục vụ trong Quân chủng Hải quân.

Với bà Mai, niềm hạnh phúc lớn nhất là các con sống có trách nhiệm và cống hiến cho xã hội. “Tôi luôn tự hào vì các con được Đảng, Nhà nước và quân đội rèn luyện, trưởng thành. Thấy các con ngày càng tiến bộ, trở thành những người có ích cho xã hội là niềm vui lớn nhất của tôi,” bà chia sẻ.

Dù mang trên mình nhiều thương tích và trải qua không ít mất mát, bà Mai vẫn giữ tinh thần lạc quan. Theo bà, chính tình cảm gắn bó giữa những người cùng chung hoàn cảnh và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ đã giúp các thương, bệnh binh thêm nghị lực để vượt qua khó khăn.

“Ở đây mọi người sống với nhau như một gia đình. Các cán bộ, bác sỹ, y tá rất tâm lý, tận tình, chuyên môn tốt nên chúng tôi luôn cảm thấy yên tâm. Được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, điều kiện sinh hoạt ngày càng tốt hơn nên tôi luôn vui sống, không bi quan,” bà Mai xúc động nói.

Không chỉ có câu chuyện của vợ chồng bà Mai, Trung tâm còn chứng kiến nhiều mái ấm được vun đắp từ những người lính trở về sau chiến tranh.

Thương binh Nguyễn Văn Lục vào bộ đội từ năm 19 tuổi và tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nam Bộ, chống Khmer Đỏ, bị thương khi tham gia trận đánh ở chợ Xa Mát (Tây Ninh), bên bờ sông Vàm Cỏ vào cuối tháng 12/1978. Tháng 12/1980, ông được đưa về điều trị, an dưỡng tại trung tâm, sau đó lập gia đình, sinh con và gắn bó với mảnh đất này.

"Tôi may mắn gặp được người con gái ở mảnh đất Duy Tiên và nên duyên vợ chồng. Đến nay đã hơn 40 năm chung sống, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và coi nơi đây là quê hương của mình," ông Lục xúc động chia sẻ.

Những câu chuyện tình của thương binh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên không chỉ là những mối lương duyên đẹp sau chiến tranh, mà còn là minh chứng cho ý chí vượt lên nghịch cảnh của những người lính. Từ những mất mát, họ đã cùng nhau xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái trưởng thành và viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình yêu, nghị lực sống và niềm tin vào tương lai.

Mái nhà của những thương binh

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên không chỉ là nơi điều trị, phục hồi chức năng mà còn là mái nhà của nhiều thương, bệnh binh nặng suốt hàng chục năm qua. Với thương binh hạng 1/4 Nguyễn Thanh Ruyện, người suy giảm khả năng lao động 97%, nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi ông cùng gia đình gắn bó sau những năm tháng chiến tranh.

Vừa ngồi chơi cờ tướng cùng đồng đội, ông Ruyện chậm rãi kể về cuộc đời mình: “Tôi bị chấn thương cột sống từ năm 1978 khi đang làm nhiệm vụ tại chiến trường Tây Nam. Từ đó đến nay, chiếc xe 3 bánh trở thành người bạn đồng hành, giúp tôi di chuyển trong sinh hoạt hằng ngày.” Dù cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn nhưng ông Ruyện vẫn cho rằng mình là người may mắn vì có vợ, con, có các cháu và một mái ấm nhỏ ngay trong Trung tâm.

Được thành lập năm 1976, trực thuộc Cục Người có công (Bộ Nội vụ), Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên là một trong những cơ sở điều dưỡng thương binh ra đời sớm nhất cả nước. Trải qua gần nửa thế kỷ, nơi đây không chỉ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, điều trị, phục hồi chức năng và bảo đảm chế độ, chính sách cho thương, bệnh binh nặng mà còn trở thành điểm tựa tinh thần của nhiều người lính sau chiến tranh.

Hiện Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng 47 thương, bệnh binh nặng và một thân nhân liệt sỹ đến từ nhiều địa phương trong cả nước. Những người đang được điều dưỡng tại đây đều có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% đến 100%; người cao tuổi nhất đã ngoài 90 tuổi, người trẻ nhất cũng đã bước sang tuổi 60.

Gắn bó gần 35 năm với Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, bác sỹ Đoàn Văn Kiện, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, dù luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành trong công tác chăm sóc người có công, việc điều trị, nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng vẫn gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người bị tổn thương cột sống, mất thị lực, cụt chi hoặc di chứng chiến tranh kéo dài nên cần được y, bác sỹ, điều dưỡng và hộ lý chăm sóc, hỗ trợ 24 giờ mỗi ngày. Bên cạnh đó, tuổi cao, thương tật nặng và các vết thương cũ thường xuyên tái phát khiến nhu cầu điều trị, phục hồi chức năng ngày càng lớn, trong khi cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ chăm sóc, điều trị vẫn còn hạn chế.

Theo bác sỹ Đoàn Văn Kiện, phần lớn thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm đều tuổi cao, mắc nhiều bệnh lý nền, trung bình từ bốn đến năm bệnh, khiến việc điều trị trở nên phức tạp. Nhiều trường hợp xuất hiện tình trạng kháng thuốc, phải điều chỉnh phác đồ hoặc chuyển tuyến để được điều trị chuyên sâu. Công việc tuy vất vả nhưng bản thân đã xác định ngay từ khi vào làm việc tại Trung tâm đây là trách nhiệm là sự tri ân đối với những người đã hy sinh một phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các cán bộ, hộ lý cũng luôn có tác phong, thái độ phục vụ hòa nhã, với tinh thần trách nhiệm cao như chăm sóc người thân trong gia đình.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Lành cho biết, đến mỗi bữa ăn, các điều dưỡng đều đến từng phòng đón những thương, bệnh binh gặp khó khăn trong đi lại về phòng ăn, túc trực bên cạnh để hỗ trợ và bón từng thìa cơm. Đối với các thương, bệnh binh đang điều trị nội trú, mọi sinh hoạt từ ăn uống, dùng thuốc đến vệ sinh cá nhân đều được đội ngũ điều dưỡng, hộ lý chăm sóc 24 giờ mỗi ngày.

Theo bà Mã Thị Bích Nhạn, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Trung tâm hiện có 30 cán bộ, viên chức và người lao động. Nhiều thương, bệnh binh mắc các bệnh lý nặng như tổn thương thần kinh, rối loạn tâm thần mạn tính, sa sút trí tuệ..., vì vậy công tác theo dõi, điều trị và chăm sóc đòi hỏi sự kiên trì, tận tâm và trách nhiệm cao của đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng và nhân viên.

Bà Mã Thị Bích Nhạn khẳng định, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị và sự tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc. Vì vậy, tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, tận tụy chăm sóc để các thương, bệnh binh yên tâm điều trị và nghỉ dưỡng.

Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên đã trở thành mái nhà chung của nhiều thương, bệnh binh nặng trên cả nước.

Những Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cùng Cờ Thi đua của Chính phủ và nhiều phần thưởng cao quý khác là sự ghi nhận những đóng góp của tập thể cán bộ, nhân viên trong công tác chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng cho người có công.

Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất đối với họ chính là được chứng kiến những người lính năm xưa tiếp tục sống lạc quan, bình yên trong ngôi nhà nghĩa tình đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ./.

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