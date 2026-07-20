Huế kịp thời khống chế nhiều đám cháy rừng liên tiếp

Chiều 20/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cho hay đơn vị vừa huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai chữa cháy, dập tắt hai đám cháy rừng trồng tại xã A Lưới 4, thành phố Huế.

Cụ thể, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày về vụ cháy rừng trồng tràm tại khoảnh 0, lô 91, thuộc thôn Ka Vá, xã A Lưới 4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt đã khẩn trương điều động 20 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy.

Sau hơn hai giờ triển khai các biện pháp dập lửa, đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế, không để lan rộng sang các khu vực lân cận.

Thiệt hại ban đầu được xác định khoảng 0,4ha rừng trồng tràm.

Trong quá trình tham gia chữa cháy tại khu vực thôn Ka Vá, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện một đám cháy khác bùng phát tại khoảnh 0, lô 17, thuộc thôn Hương Lâm, xã A Lưới 4.

Các lực lượng chức năng triển khai phương án khoanh vùng, ngăn cháy lan, đồng thời tập trung dập lửa. Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy thứ hai được khống chế hoàn toàn. Diện tích rừng trồng tràm bị ảnh hưởng ban đầu ước khoảng 0,1ha.

Hiện nguyên nhân xảy ra hai vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ.

Cùng ngày, các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế 5 điểm phát cháy tại khoảnh 14, 16 TK 156 trên địa bàn phường Phú Bài (thành phố Huế).

Cụ thể đám cháy này phát cháy từ ngày 19/7, sau khi phát hiện, gần 300 người gồm cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân phường được huy động cùng nhau dập tắt đám cháy. Vào khoảng 8 giờ, ngày 20/7 đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm thành phố Huế cho hay, hiện cơ quan chức năng đang tổng hợp thiệt hại, thống kê diện tích bị cháy; đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra đám cháy./.

Quảng Trị huy động lực lượng khống chế cháy rừng tại Nam Cửa Việt Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, lãnh đạo xã Nam Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) đã huy động các lực lượng chức năng cùng cán bộ địa phương và người dân tham gia chữa cháy.

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