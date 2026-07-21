Mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng tại Chile

Chính phủ Chile ngày 20/7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các vùng Coquimbo và Atacama sau đợt mưa lớn bất thường gây lũ lụt nghiêm trọng, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, 4 người mất tích và hơn 1.100 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng.

Mưa lớn đã trút xuống 2 vùng khô hạn ở miền Bắc Chile từ ngày 16/7. Đây là khu vực vốn có lượng mưa rất thấp, nên cường độ mưa lần này được giới chức và các nhà khí tượng đánh giá là hiện tượng hiếm gặp.

Nước lũ làm nhiều tuyến đường bị chia cắt, cô lập các khu dân cư, trong khi bùn đất và mất điện khiến hệ thống cấp nước sinh hoạt ở vùng Coquimbo bị gián đoạn.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Jose Antonio Kast cho biết tình trạng thời tiết ngày càng nghiêm trọng buộc chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm huy động quân đội tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả, đồng thời tạo điều kiện triển khai nhanh các biện pháp hỗ trợ người dân tại vùng thiên tai.

Ông Arnaldo Zuniga - chuyên gia thuộc Cơ quan Khí tượng Quốc gia Chile - cho biết nước này chưa từng ghi nhận lượng mưa lớn như vậy trong 20 năm qua. Đây là một trong những đợt mưa cực đoan hiếm thấy đối với khu vực vốn được xem là khô hạn nhất Chile.

Cũng trong ngày 20/7, Chính phủ Peru ban bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày tại 5 huyện thuộc vùng Junín, miền Trung nước này, nhằm đẩy nhanh công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả trận động đất xảy ra trước đó 2 ngày khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, 32 người bị thương và hàng chục ngôi nhà bị phá hủy.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, quyết định trên được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất độ lớn 5,1.

Trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp, các cơ quan chức năng sẽ được tạo điều kiện để nhanh chóng triển khai các trạm y tế lưu động, điều động lực lượng cứu hộ, dọn dẹp đống đổ nát, xây dựng nơi ở tạm và khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Huyện miền núi Chongos Bajo, cách thủ đô Lima khoảng 300 km về phía Đông, là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất do nằm gần tâm chấn.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Quốc gia Peru (INDECI) cho biết trận động đất đã làm sập hoàn toàn 52 ngôi nhà, gây hư hại nhiều trường học, nhà thờ, cơ sở y tế và trụ sở các cơ quan công quyền. Hơn 300 người phải sơ tán do mất nhà cửa.

Trong ngày 20/7, quân đội, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa tiếp tục rà soát các khu vực bị tàn phá để hỗ trợ sơ tán người dân còn mắc kẹt và bảo đảm an toàn. Chính phủ cũng đã huy động hàng trăm người tham gia công tác dọn dẹp hiện trường, dựng nơi tạm trú và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

Peru nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương" - khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới - nên thường xuyên xảy ra động đất. Trận động đất nghiêm trọng gần đây nhất tại nước này xảy ra ở thành phố Pisco, vùng Ica, vào tháng 8/2007 với cường độ 7,9, khiến 595 người thiệt mạng./.

Mỹ: Lũ lụt tồi tệ nhất 2 thập niên ở Hawaii, hơn 5.500 người sơ tán Hơn 200 thành viên Lực lượng Vệ binh quốc gia đã được huy động để hỗ trợ công tác cứu hộ, phong tỏa đường sá, kiểm tra từng nhà và các nhu cầu an toàn công cộng khác.