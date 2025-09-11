Indonesia: Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở Bali

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, trận mưa lớn kéo dài từ đêm 9/9 đến sáng 10/9 đã gây lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Bali, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người mất tích.

Ở thành phố Denpasar, lũ từ sông Tukad Badung tràn bờ, nhấn chìm nhiều ngôi nhà ở Wanasari, phía Bắc thành phố. Nhiều người dân hoảng loạn khi nửa đêm nước không ngừng dâng cao, nhiều nơi đến tận mái nhà.

Nước lũ cũng cuốn trôi nhiều cửa hàng, cửa hiệu. Cảnh sát xác nhận 4 người vẫn mất tích, trong khi 2 người đã được tìm thấy an toàn. Một số công trình ven sông bị sập hoặc hư hại nặng, nhiều tuyến phố chìm trong nước, gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng.



Các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn tại địa phương gặp khó khăn do nước lũ nhấn chìm nhiều tuyến phố. Các lực lượng của Cảnh sát Bali và Cảnh sát Denpasar đang phối hợp tiếp tục tích cực tìm kiếm những nạn nhân mất tích.



Ban quản lý Sân bay quốc tế Ngurah Rai I Gusti ở Bali tuyên bố đang triển khai các phương án đối phó nhằm bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của sân bay.

Chính quyền thành phố Denpasar đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp sau trận mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều khu vực của thành phố.



Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) cho biết lượng mưa tại một số điểm vượt 150 mm/ngày, được cho là do tác động của sóng Rossby xích đạo kết hợp độ ẩm cao, tạo ra mây đối lưu mạnh.

Cơ quan này cũng cảnh báo mưa lớn kèm giông sét có thể kéo dài thêm 3 ngày nữa, ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali, gồm Jembrana, Badung, Denpasar, Tabanan, Gianyar, Klungkung và Karangasem.



Chính quyền và cơ quan giảm nhẹ thiên tai Bali (BPBD) kêu gọi người dân, đặc biệt ở vùng trũng thấp, nâng cao cảnh giác trước nguy cơ lũ quét và cây đổ trong những ngày tới./.

