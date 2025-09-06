Gần 350 hộ dân bị cô lập do mưa lũ, chính quyền vào cuộc khẩn trương

Sáng 6/9, ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai, xác nhận trận mưa lớn kéo dài vào tối ngày 5/9 đã khiến ngầm tràn Mơ Nang 2 ngập tới 1,5m, gây chia cắt hoàn toàn tuyến đường vào thôn và khiến 341 hộ dân bị cô lập.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần khu vực này chịu cảnh chia cắt do mưa lũ.

Nước dâng cao đã khiến ngầm tràn bị ngập toàn bộ. Tại hiện trường, dòng nước chảy xiết, nhiều người dân đứng hai đầu ngầm theo dõi tình hình với tâm trạng lo lắng.

Sáng nay, chính quyền xã đã triển khai lực lượng công an chốt chặn hai đầu ngầm, nghiêm cấm người dân lưu thông qua đoạn đường ngập nước nhằm đảm bảo an toàn.

Đồng thời, lãnh đạo xã yêu cầu thôn theo dõi sát sao đời sống nhân dân, kịp thời đề xuất cung cấp nhu yếu phẩm khi cần thiết; với trường hợp người bệnh nặng, sẽ được bố trí đưa đi cấp cứu khẩn cấp ngay trong thời gian bị cô lập.

Trước đó, vào trưa 29/8, trận mưa lớn cũng khiến ngầm tràn này ngập sâu, dẫn đến trôi đất đá và cô lập thôn.

Sau khi nước rút, chính quyền địa phương đã huy động hơn 50 người tham gia san gạt, gia cố để thông tuyến. Tuy nhiên, nỗ lực khắc phục này nhanh chóng bị nước lũ nhấn chìm trở lại chỉ sau vài ngày.

Trước sự cố cô lập hơn 600 hộ dân với khoảng 2.500 nhân khầu của thôn 1 và thôn Mơ Năng 2, xã Ia Pa sau khi mưa lũ làm hư hỏng đường tràn liên hợp Mơ nang 2 vào cuối tháng 8/2025.

Chính quyền địa phương đã có văn bản đề nghị tỉnh Gia Lai sớm bố trí khoảng 5 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp, xây dựng lại công trình, nhằm bảo đảm an toàn và ổn định đời sống lâu dài cho nhân dân.

Tại một diễn biến liên quan, chiều 5/9, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do ông Hà Anh Thái, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng đoàn, cùng các chuyên viên thuộc sở và đại diện Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã đến kiểm tra thực tế công trình ngầm tràn nối từ thôn 1 đến thôn Mơ Nang 2, xã Ia Pa.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác ghi nhận tinh thần khẩn trương, nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt của địa phương, đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để sớm nâng cấp, sửa chữa ngầm tràn, đảm bảo giao thông an toàn và ổn định sinh hoạt của người dân.

Chia sẻ với địa phương, tại buổi làm việc, ông Hà Anh Thái, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ sớm đưa ra hướng dẫn kỹ thuật cụ thể cho xã Ia Pa để gia cố tạm thời công trình ngầm tràn, đảm bảo lưu thông an toàn trong mùa mưa bão năm nay. Về lâu dài, tỉnh sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư công để xây dựng một cầu kiên cố thay thế ngầm tràn, nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái diễn tình trạng chia cắt khi mưa lớn xảy ra.

Với tình hình ngập lụt diễn biến phức tạp, sở ngành và chính quyền tỉnh Gia Lai đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng phương án hỗ trợ khẩn cấp tới người dân nếu tình huống xấu phát sinh.

Trước mắt, xã Ia Pa đang tổ chức lực lượng dự phòng túc trực tại vị trí ngập, dự trữ lương thực, nước uống và thuốc cần thiết để hỗ trợ bà con trong mọi tình huống./.

