Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp với lũ lụt và bão Tapah

Trung Quốc phát động ứng phó khẩn cấp cấp IV tại Quảng Đông và Hải Nam khi bão Tapah hình thành trên Biển Đông, dự kiến đổ bộ từ đêm 6/9, mang theo mưa lớn, gió giật mạnh và nguy cơ lũ lụt diện rộng.

Tàu cá neo tại cảng để tránh bão tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tàu cá neo tại cảng để tránh bão tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/9, Trung Quốc đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp cấp độ IV đối với tình trạng lũ lụt và bão tại hai tỉnh Quảng Đông và Hải Nam ở miền Nam nước này.

Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết Bộ Chỉ huy kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán đã cử các đội công tác tới tỉnh Quảng Đông để hỗ trợ công tác cứu trợ lũ lụt và bão tại địa phương.

Tối 5/9, một áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông được dự báo sẽ mạnh lên thành cơn bão số 16 trong năm nay vào ngày 6/9.

Cơn bão với tên gọi quốc tế là Tapah này có khả năng đổ bộ vào các vùng ven biển miền Trung và miền Tây tỉnh Quảng Đông trong khoảng thời gian từ đêm 6/9 đến sáng 7/9, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh trong những ngày tới.

Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp bốn cấp, trong đó cấp độ I là mức nghiêm trọng nhất./.

